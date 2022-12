Primer vistazo a Ncuti Gatwa como el nuevo Doctor Who

Este 2023 se cumplirán 60 años del nacimiento del Doctor Who, a bordo de una serie extremadamente longeva cuya popularidad no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que hoy día se encuentra en lo más alto. Los festejos que prepara la BBC para este aniversario se unen pues a la promesa de Disney+ de incorporar a su catálogo la serie (dando por fin la oportunidad a un sector importante de sus fans de verla legalmente), y se desarrollarán a la estela de una temporada número 14 que posiblemente no llegue hasta 2024, pues empezó a rodarse el pasado noviembre. Es una temporada muy esperada por su parte, al traer de vuelta a un showrunner tan aclamado como Russell T. Davies, y presentar una nueva encarnación de Doctor. La que sería la decimoquinta.

El intérprete elegido es Ncuti Gatwa, que se hizo famoso por encarnar a Eric Effiong en la serie de Netflix Sex Education. Sus compromisos con la BBC no han impedido que Gatwa retome su personaje en la cuarta temporada de Sex Education, que empezó a rodarse a inicios de 2023, y se prepara para hacer su aparición oficial en la susodicha decimocuarta temporada… si no antes. Como parte de los citados festejos, la BBC emitirá a lo largo de 2023 varios especiales de la serie, donde se espera que aparezca otro antiguo Doctor como David Tennant amén de realizar una despedida a la altura para Jodie Whittaker, intérprete a la que Gatwa dará relevo. Puesto que, debute cuando debute Gatwa, el rodaje ya ha comenzado, la BBC se ha permitido publicar una primera imagen oficial con el actor metido en el personaje. Y no está solo.

Introducing the Doctor and Ruby Sunday, played by Ncuti Gatwa and Millie Gibson ❤️❤️➕🟦 #DoctorWho pic.twitter.com/x1pUBGAPPN — Doctor Who (@bbcdoctorwho) December 17, 2022

La cadena británica acaba de publicar dos imágenes. Una nos presenta al actor de Sex Education como el Doctor, y otra a una prometedora actriz, Millie Gibson. Gibson interpretará en los próximos episodios a Ruby Sunday, la nueva acompañante del nuevo doctor, y es posible que también se deje ver en alguno de los especiales que prepara la BBC para 2023. Es momento, por tanto, de darles la bienvenida.

