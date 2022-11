El Doctor Who de Ncuti Gatwa ('Sex Education') encuentra compañera

En 2023 se celebrará el 60 aniversario de Doctor Who, con lo que habrá tanto un especial rememorando la historia de la longeva serie en paralelo al estreno de su temporada 14. Una entrega esperada en especial debido a que supone el regreso de Russell T. Davies como showrunner (responsable de la etapa más celebrada del personaje), mientras Jodie Whittaker es reemplazada por Ncuti Gatwa en el papel titular. Conocido por interpretar a Eric Effiong en Sex Education (ganando un BAFTA por ello), Gatwa ha sido elegido como el decimoquinto doctor, y aunque ya se ha dejado ver en eventos y promociones aún no sabíamos quién le acompañaría en la próxima tanda de la serie. Porque el Doctor Who nunca puede estar solo. Siempre ha de tener al lado un aliado humano.

Hoy sabemos que la intérprete elegida es Millie Gibson, desconocida fuera de Reino Unido pero con una carrera en alza. Gibson ha encarnado a Kellie Neelan en otra serie británica que rivaliza con Doctor Who en cuanto a antigüedad: la telenovela Coronation Street. Por participar en la soap opera por antonomasia Gibson ganó un premio a Mejor intérprete juvenil en los British Soap Awards, además de participar en otras series como Butterfly y Love, Lies and Records. En la temporada 14 de Doctor Who interpretará a Ruby Sunday, compañera de Gatwa en futuras aventuras, como la propia actriz ha desvelado en un comunicado del que se hace eco Collider. “Aunque todavía no me lo creo del todo, me siento muy honrada por haber sido elegida como la compañera del doctor".

“Es un regalo y un sueño hecho realidad, y haré todo lo posible por llenar los zapatos de los compañeros que han viajado antes que yo. Y qué mejor forma de hacerlo que al lado del fabuloso Ncuti Gatwa; no puedo esperar a empezar”. Davies, como guionista principal de esta fase de la serie de BBC, le ha dado la bienvenida: “Millie ya brilla como una estrella. Es dinámica, inteligente, una actriz maravillosa. Como fan de Coronation Street he visto a Millie sobrevivir a persecuciones y tiroteos, pero no es nada comparado con lo que le espera a Ruby Sunday”. Lo mismo ha hecho Gatwa: “Está llena de fuerza, tiene un brillo descarado en los ojos y es afilada como una navaja”.

“Desde el momento en que entró en la sala captó toda nuestra atención con su efervescencia, y luego consolidó esa atención con la fuerza de su talento. Esta aventura va a ser tan salvaje y divertida que no puedo esperar a navegar por el universo con Millie”. 2023 será un año excepcional para Doctor Who no solo por el aniversario y la incorporación de Gatwa y Gibson, pues además Disney+ pasará a disponer en su catálogo de la serie fuera de Reino Unido e Irlanda.

