Los 22 mejores openings de series de todos los tiempos: créditos imposibles de saltar

Quien no le de importancia a los openings de las series será porque nunca ha hecho coros a pleno pulmón con el himno de Friends, no se ha hecho palomitas una tarde de otoño para cantar "Where you lead, I will follow" antes de ver un capítulo de Las chicas Gilmore ni se ha llevado la mano al corazón al oír la épica intro de Ataque a los titanes.

Los mejores openings de series han marcado a generaciones y, por ello, hemos querido rendirles homenaje con esta lista, para la que hemos seguidos dos reglas: la primera, destacar aquellos créditos que no se limitan a enseñar escenas de la serie con una música de fondo. La segunda: escoger un orden completamente aleatorio -que si ya era complicado elegir, más todavía era ordenarlas-.

Además, también queremos aclarar otros tres temas importantes. Primero: no hay opening visual atractivo sin una buena banda sonora a juego. Segundo: consideramos un sacrilegio darle a “omitir introducción” a cualquiera de estas series. Tercero: si algo nos gusta más que unos buenos créditos iniciales, es que estos se adapten y cambien para cada nueva temporada. Dicho esto, comenzamos.

Solo asesinatos en el edificio

Estudio: Elastic

Nuestra lista empieza con las ilustraciones de Laura Pérez de los inquilinos del Arconia: ni siquiera le dio tiempo al trío compuesto por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short a intentar convencernos para viciarnos a los podcasts de true crime, la serie ya nos había ganado asomándonos a las casas de sus vecinos a través de sus ventanas con estos créditos iniciales. Unas ilustraciones adorables pero misteriosas que no podían ir más a juego con el tono de esta serie de comedia.

Juego de tronos

Estudio: Elastic

Si Solo asesinatos en el edificio ya tuvo ese efecto en nosotros, ni hablar de cuando en apenas dos minutos nos presentaron todo el mapa de Poniente en construcción con música épica de fondo. Un mapa que, además, fue cambiando cada temporada para mostrarnos los movimientos políticos de cada casa.

Anne with an E

Estudio: Imaginary Forces

De esas que te generan la necesidad de buscar la canción que acompaña a las imágenes y de paso viciarte a toda la discografía del artista. No te preocupes, nosotros ya lo hemos hecho por ti: The Tragically Hip son los encargados de ponerle banda sonora a los créditos de la adaptación de Ana de las Tejas Verdes con Ahead By A Century. Una banda sonora y un trabajo de ilustración que retrata el espíritu inocente, fuerte y rebelde de su protagonista.

Westworld

Estudio: Elastic

El estudio que nos dio los créditos de Juego de tronos también es el responsable de asombrarnos con la intro de Westworld y su creación de instrumentos, máquinas y androides. Está claro que, si necesitas construir algo, es a ellos a quien hay que llamar, pues también son los responsables de otros openings como The Crown o los más recientes de The Last of Us.

The Crown

Estudio: Elastic

La historia de la monarquía británica necesitaba unos créditos iniciales a la altura de la reina Isabel II. Por eso no es de extrañar que su creador Peter Morgan escogiese a los mismos que nos mostraron Desembarco del Rey, el Muro e Invernalia para construir una corona digna de la historia de fuerza y resiliencia de su reina.

The Last of Us

Estudio: Elastic

A estas alturas, ya reconocerás el trabajo del estudio cuando aparezca en nuevos proyectos. En el caso de The Last of Us, la serie basada en los videojuegos homónimos con Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas, también ha contado con Elastic para su opening. Esta vez, es ese virus que ha llevado a la población al apocalipsis el protagonista de los créditos iniciales.

Mad Men

Estudio: Imaginary Forces

Una serie protagonizada por Elizabeth Moss y John Hamm sobre una agencia de publicidad de los 60 y sobre cómo dar vida a los sueños de los americanos no podía no utilizar sus créditos para mostrarnos cómo debe presentarse una producción. La mejor lección de publicidad jamás dada: la simplicidad siempre es un acierto (y mejor si tiene Pin-up girls de fondo).

Separación

Estudio: Extraweg

Definición gráfica de lo que se siente al intentar separar la vida laboral de la personal. Una pesadilla audiovisual que repulsa y atrae a partes iguales. Por alguna razón, siempre nos fascina el ver una cara conocida recreada con ilustraciones y moldes 3D. Nos pasó con Amybeth McNulty en Anne with an E, y nos pasa también con el rostro de Adam Scott, protagonista de esta producción.

Good Omens

Estudio: Peter Anderson Studio

Una serie tan demencial como esta (inefable, incluso), necesitaba un opening a la altura, sobre todo teniendo a Michael Sheen y David Tennant viviendo un bromance por los siglos de los siglos, de las profundidades del infierno hasta el mismo Cielo. La primera temporada nos sorprendió con sus ilustraciones y la segunda vuelve a hacerlo con un nuevo opening que adelanta algunas de las nuevas aventuras de sus protagonistas.

Doctor Who

Estudio: The Mill

No podía faltar esa Tardis volando a través del espacio y del tiempo que tanto ha marcado a los fans de la ciencia ficción. La primera vez que vimos esta versión del opening fue en 2005, con el noveno Doctor, interpretado por Christopher Eccleston, al que le siguió David Tennant con la misma intro (nuestro favorito, teníamos que decirlo, aunque su sucesor, Matt Smith, no se quedó atrás). Un clásico como este tenía que aparecer en la lista.

True Detective

Estudio: Elastic

Un dúo compuesto por Matthew McConaughey y Woody Harrelson interpretando a dos policías de Luisiana que investigan crímenes juntos a lo largo de 17 años necesitaba unos créditos iniciales a la altura. Unos montajes siniestros acompañados de la canción de The Handsome Family, Far from Any Road, que adelantan el tono oscuro que adquiere la serie.

Outlander

Estudio: Imaginary Forces

Hace casi 10 años, Bear McCreary fue el responsable de la introducción musical de Outlander con The Skye Boat Song (feat. Raya Yarbrough), una canción de reminiscencias escocesas que adelantaban el viaje de Claire, una enfermera de los años 40, a un pasado en el que se ve obligada a casarse con un joven guerrero escocés. Esta es solo una de las muchas colaboración del compositor con series y videojuegos, desde God Of War y Battlestar Galactica a The Walking Dead y El señor de los anillos: Los anillos de poder.

Dexter

Estudio: Digital Kitchen

Un caso de estudio: cómo crear el mayor mal rollo posible con una actividad tan cotidiana como es levantarse de la cama, arreglarse y prepararse el desayuno. Una opción es grabar con zoom exagerado, una música misteriosa de fondo y añadir ASMR. Con estos tres ingredientes puedes conseguir un opening tan perturbador como el de Dexter, aquella serie sobre un forense psicópata que mataba a criminales por la noche.

The Leftovers

Estudio: yU+co

Alabada por la crítica, la serie narra las reacciones de la humanidad ante la desaparición súbita del 2% de la población. ¿Cuál es la explicación de un suceso así? ¿Y qué debe hacerse al respecto? Un evento canónico digno de un episodio bíblico que aparece ilustrado en sus créditos iniciales con unas pinturas de estilo renacentista que acaban conformando una cúpula.

Los Simpson

Creador: Matt Groening

Durante muchos años, a las 14:00 hora peninsular, en España, se emitieron dos episodios seguidos de Los simpson. Aunque no fuesen dibujos especialmente para niños, no hay quien no viese de pequeño, aunque sea, algún que otro capítulo suelto de la serie. Pero, para los fans de verdad, coincidirán en que una de las mejores cosas siempre ha sido cuando la introducción cambia la última escena del sofá con algún guiño.

Jessica Jones

Estudio. Imaginary Forces

Tratándose de un personaje de cómics como es esta detective privada con superpoderes de Marvel interpretada por Krysten Ritter, sus créditos iniciales no podían ser más perfectos con ese acabado de ilustración que nos muestra ventanas indiscretas y momentos privados entre personas, todos supervisados por los ojos de Jessica Jones.

Daredevil

Estudio: Elastic

El mismo 2015 en el que conocimos a Jessica Jones, Marvel también nos presentó a Daredevil, abogado de día, superhéroe de noche. Sus créditos iniciales tampoco decepcionaron: esculturas de la justicia, cementerios y ciudades enteras aparecieron en nuestra pantalla en color rojo y textura líquida.

Phineas y Ferb

Creadores: Dan Povenmire y Jeff «Swampy» Marsh

"¡Mamá! ¡Phineas y Ferb están haciendo los créditos iniciales!". Creo que no necesitamos más argumentos para justificar por qué esta introducción sobre todo lo que se puede hacer en verano antes de que lleguen las clases de nuevo tenía que estar en esta lista. Dejamos para otro día la lista de "Las mejores canciones de Phineas y Ferb".

The Big Bang Theory

Creadores: Chuck Lorre y Bill Prady

El que haya visto esta serie y diga que no ha intentado aprenderse la intro The History of Everything interpretada por Barenaked Ladies, miente. Un repaso a la historia de nuestro mundo muy acorde con la personalidad de esos personajes principales interpretados por Johnny Galecki, Jim Parsons, Simon Helberg, Kunal Nayyar y Kaley Cuoco que, a pesar de su frikismo extremo (todos somos Penny), consiguieron que les cogiésemos cariño.

Fundación

Estudio: Imaginary Forces

Nunca sabremos si a Isaac Asimov le habría gustado el opening de esta serie basada en su obra, pero nos atreveríamos a decir que, con esas esculturas gigantes que esconden siglos de conocimiento y creencias, no le habría desagradado. La serie de ciencia ficción narra la lucha de un grupo de exiliados del Imperio Galáctico por salvar a la humanidad y volver a reconstruir la civilización destruida.

Arcane

Estudio: Fortiche

Con una animación como la suya sus créditos iniciales no podían no ser épicos. Esos moldes 3D de los personajes con Imagine Dragons de fondo cantando Enemy es solo la guinda de un pastel que llegó como adaptación de las historias del videojuego League of Legends y se convirtió en uno de los grandes fenómenos del año, tanto para fans del juego de ordenador como para el resto de mortales.

Stranger Things

Estudio: Imaginary Forces

Quizá la más simple de todas, pero no por eso la menos mítica. Cuando descubrimos el mundo de Hawkins en 2016, esa introducción en letras rojas acompañada de música inquietante fue suficiente para convencernos de que esta iba a ser una de esas series que no puedes dejar de ver. Todavía no conocemos su final, pero podemos confirmar que estábamos en lo correcto.

