El director de 'Invasión secreta' confiesa dos decisiones de la serie con las que teme haber enfadado a los fans de Marvel

No están las cosas especialmente tranquilas en el MCU con la recepción que van teniendo sus títulos de la Fase 5. Guardianes de la galaxia Vol. 3, que ahora inicia una nueva andadura en streaming, es la excepción (y la película de James Gunn tiene su propia naturaleza, más vinculada a las fases anteriores), mientras que tanto Ant-Man y la Avispa: Quantumanía como Invasión secreta han levantado duras críticas e indisimulados gestos de agotamiento.

La forma de llevar a la pantalla la invasión Skrull de la Tierra no ha convencido mucho a los seguidores de Marvel, que han considerado que un arco narrativo tan jugoso ha perdido empuje al verse reducido a los confines del producto para streaming (a pesar de que el presupuesto de la serie no ha sido precisamente bajo, sino una auténtica superproducción). Esto ha limitado el margen de maniobra de Invasión secreta y la contundencia de las decisiones argumentales que se podían tomar.

Mucho ruido y pocos Skrull

Condenada a no ser nada más que una nota a pie de página del resto del desarrollo del MCU, la serie no pudo hacer muchas revelaciones asombrosas... y las que ha hecho no han sentado especialmente bien. De todo el ámbito de posibles descubrimientos de individuos Skrull suplantando a personajes ya conocidos, solo se han atrevido con Everett Ross (Martin Freeman) y James Rhodes, el personaje interpretado por Don Cheadle.

¿El problema? Pues que incluso con una alteración de los eventos tan tímida Invasión secreta ya ha conmocionado a algunos fans marvelitas. La serie no explica desde cuándo había sido suplantado Rhodey por un Skrull, pero todo apunta a que fuera en la época inmediatamente posterior a Capitán América: Civil War (2016). Lo que significaría que el gran amigo de Tony Stark no habría estado presente en su muerte ni en su funeral. De hecho, ni siquiera sabría aún esa triste información.

¿Cuándo fue reemplazado Rhodes?

No obstante, el realizador Ali Selim, director de los seis episodios de la serie, asegura que establecer la suplantación en un punto claro dentro de la cronología del personaje no fue una preocupación importante durante la producción de la serie. "No creo que haya una respuesta definitiva [sobre cuándo exactamente fue suplantado]. Está abierto a interpretación", explica en una entrevista con The Hollywood Reporter.

"Lo que le diría ahora a la gente es que pueden revisar las escenas anteriores de Rhodey en el MCU y ver cómo las interpretan con la nueva perspectiva de que era un Skrull", añade. No sin reconocer que teme haber enfadado a algunos fans dando a entender que el dolor de Rhodey ante la muerte de Tony no era genuino.

"Me preocupa recibir amenazas de muerte debido a eso, y también por haber sido el tío que mató a Maria Hill [el personaje de Cobie Smulders murió en el primer episodio de Invasión secreta]. Así que ahora me voy a esconder durante una temporada", concluye bromeando para zanjar el asunto.

