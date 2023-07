Fecha de estreno de 'Guardianes de la Galaxia. Volumen 3' en Disney+: la trilogía completa llega a streaming

Desde Vengadores: Endgame, una vez se han ido sucediendo las Fases 4 y 5 de la llamada Saga del Multiverso, el Universo de Marvel ha perdido la unanimidad de sus seguidores. Las películas que ha lanzado a través de la pandemia, acompañadas de series directas a Disney+, se han topado con una divergencia de opiniones que, en todos los casos, apuntaban a un gran cambio en la percepción popular de la saga de Kevin Feige.

Ha habido una excepción, y esta se estrenó hace tres meses. Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 cerraba la trilogía de James Gunn antes de que el director se fuera definitivamente a DC Studios (donde ejerce de presidente e impulsor de una nueva fase, inaugurada por Superman: Legacy), y lo hizo con gran éxito. De este Volumen 3 se dice que está a la altura, sino supera, las anteriores entregas de la trilogía que empezó en 2014 y continuó en 2017 con Guardianes de la Galaxia: Volumen 2.

Además no ha funcionado mal en taquilla, siendo prácticamente el único film de Disney que puede decir eso este 2023 (un año especialmente duro, el de su centenario, que empezó con la decepción de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía en calidad de vanguardia para la Fase 5). A falta de ver qué tal funciona la próxima The Marvels (estreno el 10 de noviembre) y si Invasión secreta remonta el vuelo en Disney+ (no parece probable), la película de Gunn ha fijado fecha en streaming.

Disney+ España confirma que Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 se une al catálogo este 2 de agosto, de forma que toda la trilogía pasará a disposición de los suscriptores de Disney+. No solo la trilogía, sino también otras películas donde la tropa de Star-Lord (Chris Pratt) ha aparecido (como Thor: Love and Thunder o el díptico Infinity War/Endgame), y aquel Especial felices fiestas como antesala para el Volumen 3: un mediometraje navideño directo al streaming.

Así que dentro de un par de semanas podremos disfrutar de todas las películas de Guardianes de la Galaxia bajo un mismo techo: una saga que ahora mismo parece cerrada tras la marcha de Gunn, pero que se ha granjeado tal cariño por parte del público que Kevin Feige está pensando hoy día cómo apañárselas para traer de vuelta.