Dakota Johnson se llevó un mal recuerdo de su aparición en 'The Office': "El peor momento de mi vida"

La promoción de Madame Web está marcando época. Dakota Johnson protagoniza un film donde nadie ha depositado grandes expectativas, empezando porque pertenece a esa saga levantada a la sombra del MCU, y liderada por personajes secundarios de Spider-Man. Aparte de eso el tráiler fue el hazmerreír de Internet y trascendió que Johnson había abandonado su agencia de representación al poco de publicarse: la primera señal de que la actriz de Cincuenta sombras de Grey no estaba nada contenta con la película. Luego, mientras presentaba un programa de Saturday Night Live, terminó de confirmarlo.

Johnson no tiene pelos en la lengua, y a las situaciones rocambolescas de la promoción (durante una entrevista ha llegado a ser asaltada por un terremoto), hay que unirle unas declaraciones poco halagüeñas sobre su experiencia en The Office. Porque sí, es posible que no te acuerdes pero Johnson apareció en esta popular sitcom. Concretamente en su episodio final, emitido allá por 2013 y un par de años antes que Johnson conociera la fama mundial gracias a Cincuenta sombras de Grey. La actriz lo ha recordado durante una entrevista en el programa de Seth Meyers.

Al parecer Johnson era muy fan de la serie de NBC, pero salió escaldada en el rodaje. “Sinceramente fue el peor momento de mi vida. Me dijeron ‘¿quieres estar en el final de la serie?’ Y yo dije ‘por supuesto’, pensando que me bastaría con medio día. Y estuve allí dos semanas, y apenas salgo en la puta serie”. Johnson apareció en este último episodio junto a rostros antiguos de la serie estilo Steve Carell, B.J. Novak o Mindy Kaling; también estuvo por ahí Joan Cusack. Y la actriz de Madame Web recuerda que había un ambiente terrible en el set. “Había dinámicas extrañas que habían estado sucediendo durante los últimos 10 años”.

“Algunas personas no se hablaban. Y yo llegaba en plan ‘¡qué ilusión estar aquí!’ Y nadie quería hablar conmigo. A nadie le importaba un carajo.... Yo estaba como en el fondo de todas estas escenas, enviando cosas por fax”. Meyers replicó “Hace poco vi eso, y fue uno de los faxes más creíbles que he visto nunca”. Acto seguido el presentador le recordaba que él también hizo un cameo en The Office, aunque no había llegado a experimentar el clima tan sombrío con el que se topó Johnson.

Madame Web se estrena este 14 de febrero: va quedando menos a una promoción que quizá termine siendo mejor que la película en sí.

