Dakota Johnson, sin filtro en la promoción de 'Madame Web': respuestas incómodas, ataques contra Hollywood...

Harta de las falsas apariencias en Hollywood y de aguantar que durante las promociones su trabajo sea puesto en entredicho constantemente, la actriz Dakota Johnson ha decidido no callar ante las impertinencias que lleva viviendo toda su vida y comenzar a responder con total sinceridad, por muy antipática que pueda llegar a sonar.

En una incomodísima entrevista reciente durante la promoción de Madame Web, el nuevo filme del universo Spider-Man para el MCU, Johnson ha vuelto a demostrarlo. El periodista del Huffington Post le explicaba a la actriz norteamericana los comentarios y los memes virales que surgían en torno a una frase del tráiler de Madame Web ("Estaba en el Amazonas con mi madre cuando investigaba arañas justo antes de morir") y que era compartida por qué mucha gente se pregunta qué significaba.

Pero, Jonhson pecaba de "antipática" o "enfadada" en sus respuestas, como señalaban los usuarios de las redes sociales. "Alguien me mencionó esto antes y no tengo idea de qué se trata", respondía la actriz. "No es alguna frase fuera de contexto… ¿Fuera de contexto? ¡Qué tontería! Él estaba en el Amazonas investigando arañas con mi madre antes de que ella muriera. Me parece una historia básica. Quizás no lo entiendo", añadía dejando a todos atónitos.

En declaraciones al mismo medio, Johnson también aprovechaba para criticar a la industria cinematográfica de EE UU y la falta de riesgo de las plataformas. "Estoy descubriendo que la situación en esta industria es jodidamente sombría. La gente que dirige las plataformas de streaming no confía en que las personas creativas o los artistas sepan qué va a funcionar y eso solo nos hará implosionar", compartía la actriz.

De esta forma, Johnson incide en su necesidad de encontrar algo "diferente, único y muy avanzado en lo que sea que sea", que podría tener que ver con el legado que no consigue desprenderse de 50 Sombras de Grey y su condición de 'nepo baby' como hija de Melanie Griffith y Don Johnson.

¿Está enfadada Dakota Johnson con 'Madame Web'?

A esto también se suman sus palabras recientes sobre su trabajo en Madame Web. "Nunca había hecho una película con pantalla azul. Hay explosiones falsas y alguien dice '¡Explosión!' y actúas como si hubiera una. Fue absolutamente psicótico. Pensé: '¡No sé si esto va a ser bueno en absoluto! ¡Espero haber hecho un buen trabajo!", afirmaba la actriz.

Sus palabras corrían como la pólvora ante la curiosa campaña de promoción que está haciendo de la película de Marvel, la cual incluso intentaba desligar del universo Spider-Man, mientras los rumores apuntan a que no habría quedado nada contenta con el resultado final. Algo que podría estar relacionado con el despido recientemente de su agente.

Además de Dakota en el papel protagonista de Madame Web, el MCU confirmaba la presencia de Sydney Sweeney (Euphoria) como Jennifer Carpenter. Completan el elenco Celeste O'Connor (Cazafantasmas: Más allá), Isabela Merced (Sicario: El día del soldado), Emma Roberts (American Horror Story) o Adam Scott (Separación). Un reparto repleto de caras conocidas para una película a la que se le augura un futuro desconcertante.

