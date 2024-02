Malas vibraciones: Dakota Johnson despidió a su agente poco después de ver el tráiler de 'Madame Web'

Este 2024 solo tendrá un estreno perteneciente al Universo de Marvel: Deadpool 3, en cines el 26 de julio. Al menos en lo relativo al MCU como tal, porque no podemos olvidar que al margen de la maquinaria de Kevin Feige Sony Pictures se ha enzarzado en una convulsa franquicia que se desarrolla a expensas de toda la producción de Disney. Es una franquicia que ni siquiera tiene nombre como tal, pero que nació con Venom y ha continuado con Morbius. No es, en efecto, una muy respetada.

Este año el Universo de Sony, poblado mayormente por personajes secundarios de Spider-Man (sin que Spider-Man llegue a aparecer como tal), tiene varias películas previstas. El 20 de agosto llega tras un retraso de un año Kraven el Cazador, dirigida por J.C. Chandor. Y se supone que poco después, el 8 de noviembre, Venom 3 ya estará lista para llegar a carteleras. Antes de todo esto, de hecho en pocos días, tenemos una cita con Madame Web. Otra película centrada en un personaje secundario de Spider-Man (una aliada histórica), que sin embargo a la luz del tráiler presenta una versión algo distinta a los cómics.

Madame Web llega el 14 de febrero, y como suele pasar con estas producciones de Sony no hay demasiadas expectativas. Lo llamativo, en este caso, es que la falta de entusiasmo es compartida por la protagonista del film que dirige S.J. Clarkson, Dakota Johnson. En las últimas semanas hemos tenido un par de indicios de que la actriz no está muy contenta con el resultado de Madame Web, y encara la obligada promoción con bastante desapego. La cosa empezó a ir mal según Sony publicó el primer tráiler de la película, y era tan extraño y genérico a la vez que Internet se burló bastante de lo que mostraba.

Fue entonces, según un reportaje de Variety que analiza el proyecto de Sony, que Johnson cambió de agencia de representación. Antes trabajaba con William Morris, y días después del lanzamiento del primer tráiler de Madame Web se cambió a la Creative Artists Agency. Todo sin expedir comunicado alguno, pero es inevitable pensar que Johnson culpaba a William Morris de que le hubieran introducido en el camino de Madame Web: una película que puede hacer bien poco por su carrera.

Corte a cuando la actriz de Cincuenta sombras de Grey presentó un episodio de Saturday Night Live el pasado 27 de enero. Acudió con motivo del inminente estreno de Madame Web, pero su forma de anunciar la película fue peculiar. Dijo al inicio del monólogo de apertura: “Voy a estrenar una nueva película, se titula Madame Web, pertenece al universo de Marvel y también sale Sydney Sweeney. Y es como si una inteligencia artificial hubiese creado la película perfecta para tu novio”.

“He estado promocionando la película y no se me da bien hablar con la prensa. El problema está en que yo digo cosas y ellos lo transcriben, es muy injusto”. Lo de la inteligencia artificial y el target masculino confirma que Johnson no es la mayor fan de Madame Web, y nos recuerda a cuando días antes del estreno de Aquaman y el reino perdido a Jason Momoa le preguntaron si iba a seguir interpretando al superhéroe en próximas películas. Momoa respondió que “la cosa no pintaba bien”, y en efecto tampoco es que pinte mucho mejor para Madame Web.

