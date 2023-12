Jason Momoa admite que el futuro "no pinta bien" para 'Aquaman'

Este 20 de diciembre se estrena Aquaman y el reino perdido en España. Es la secuela de un gran éxito en taquilla como el que supuso Aquaman en 2018 implicando una vía de salida para la cantidad de proyectos accidentados que arrastraba DC entonces. Sin embargo la situación no llegó a estabilizarse, y ahora a Aquaman y el reino perdido le toca bregar con un clima de opinión aún peor. Desde Black Adam a finales del año pasado, todas las películas de DC han tenido malas críticas y han fracasado en taquilla: ¡Shazam! La furia de los dioses, Flash y Blue Beetle. Naturalmente, hay un clima de angustia con Aquaman 2.

A lo que hay que añadir el hecho de que James Gunn y Peter Safran, como nuevos líderes de DC Studios, quieren reiniciar completamente la continuidad de DC y proponer otras versiones de los personajes. Sucederá a partir de Superman: Legacy, y en este Capítulo 1: Dioses y monstruos no habrá espacio para el Superman de Henry Cavill, ni para la Wonder Woman de Gal Gadot, ni para el Batman de Ben Affleck ni para el Flash de Ezra Miller (presumiblemente). ¿Y qué pasa con Arthur Curry, alias Aquaman? Pues justo sobre eso ha reflexionado su intérprete, Jason Momoa, en Entertainment Tonight.

El normalmente entusiasta actor ha mostrado cierta resignación. “No creo necesariamente que sea el final, pero tampoco creo que sea realmente una elección”. Momoa entiende que Gunn y Safran “quieren empezar su propia cosa nueva” y que quizá no haya hueco para su Aquaman en ella. “La verdad es que, quiero decir, si al público le encanta, entonces hay una posibilidad. Pero ahora mismo estoy como ‘no pinta bien’”. Aquaman y el reino perdido, que vuelve a dirigir James Wan, ha atravesado además bastantes percances, desde numerosos retrasos hasta reshoots extenuantes y la polémica de si el juicio con Johnny Depp habría movido a reducir el protagonismo de Amber Heard como Mera, “sustituida” por el personaje de Patrick Wilson.

“Me encanta este personaje y querría interpretarlo durante mucho tiempo. Veo hacia dónde quiero que vaya. E incluso en los próximos 10 años o así, hay un montón de cosas geniales que pueden hacer. Me gusta el papel y el mundo. Así que todo depende de si a la gente le gusta”. Momoa interpretó por vez primera a Aquaman en Liga de la Justicia (si no contamos el cameo de Batman v Superman: El amanecer de la Justicia). Luego vino su exitosa película en solitario y algún otro cameo por aquí y por allá. Todo podría terminar con Aquaman 2.

“Si hay un lugar en su mundo para mí, me encantaría formar parte de él. Este es mi hogar. Warner y DC son definitivamente mi hogar. Así que eso es todo lo que diré”. Curiosamente de esto ya ha habido rumores: a los líderes de DC se les habría pasado por la cabeza terminar con el Aquaman de Momoa, para poner al actor a cambio a interpretar a otro personaje, el cazarrecompensas Lobo. Pero, como es un rumor que no ha derivado en nada durante los últimos meses, mejor centrarse por ahora en el ambiguo destino del Rey de la Atlántida.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.