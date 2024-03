La nueva serie sobre mujeres periodistas de la creadora de 'Crónicas vampíricas' que llega a HBO Max

Este mes de marzo llega a HBO Max España una de las principales apuestas de la plataforma de streaming para este primer trimestre del año, Las chicas del autobús. La serie está creada por Julie Plec a partir de los relatos periodísticos de Amy Chozik y tiene un reparto estelar, por lo que es una de las ficciones más a tener en cuenta las próximas semanas.

HBO Max sigue apostando por la ficción propia, que un año más será muy importante en el groso del catálogo de la plataforma de streaming. Las chicas del autobús promete ser una de las grandes producciones que el gigante audiovisual propiedad de Warner haga para esta primera mitad de 2024, y no es para menos.

Sinopsis oficial de 'Las chicas del autobús', en HBO Max

La historia se centra en Sadie McCarthy, una periodista que romantiza una época pasada del periodismo de campaña y abandona toda su vida por una oportunidad de cubrir a un candidato presidencial para un periódico de referencia. Sadie se une al autobús y acaba estableciendo lazos con tres competidoras, Grace, Lola y Kimberlyn, con la que, a pesar de sus diferencias, forma una familia que asiste en primera fila al mayor culebrón de la ciudad: la batalla por la Casa Blanca.

Reparto de 'Las chicas del autobús', en HBO Max

La protagonista de Las chicas del autobús es Melissa Benoit, conocida por sus papeles en Glee y Supergirl. Junto a ella estarán Carla Gugino, a la que se puede ver en prácticamente todas las series del universo de Mike Flanagan, como La maldición de Hill House o La caída de la casa Usher, y las actrices Natasha Benham y Christina Belmore (Insecure). Completan el reparto de la serie de HBO Max Brandon Scott (Por 13 razones), Griffin Dunne (This Is Us), Scott Foley (Scandal) y Mark Consuelos (Riverdale).

La serie está creada y producida por Julie Plec, que ya fue la artífice de adaptar las novelas de L. J. Smith Crónicas vampíricas a la televisión. Junto a la creadora del universo protagonizado por Nina Dobrev e Ian Somerhalder ha trabajdo Amy Chozik, autora del libro Chasing Hillary, en el que relata sus experiencias cubriendo como periodista a la candidata presidencial y que han servido para articular la trama de Las chicas del autobús.

Fecha de estreno de 'Las chicas del autobús' en HBO Max

Los dos primeros episodios de Las chicas del autobús están disponibles en HBO Max a partir del jueves 14 de marzo. La serie se compone de diez capítulos en total, por lo que los ocho restantes se irán uniendo semanalmente al catálogo de la plataforma de streaming.

