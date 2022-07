Charlie Cox y Vincent D’Onofrio retomarán sus papeles de 'Daredevil' en 'Echo'

Las series de Marvel producidas por Netflix alcanzaron una tesitura complicada según Disney materializaba sus planes de una cosecha propia de series, estrechamente relacionada con las películas del MCU, en su plataforma de streaming. Fue entonces cuando todas, incluso las mejor valoradas como Daredevil y Jessica Jones, resultaron canceladas, pero que a lo largo de este año fueran llegando al catálogo de Disney+ implicaba que la jugada era más compleja. Sobre todo al toparnos con el Matt Murdock de Charlie Cox con un cameo en Spider-Man: No Way Home, y con el Kingpin de Vincent D’Onofrio ejerciendo de villano para Ojo de Halcón. La serie Daredevil, aun cancelada, seguía viva.

Kevin Feige no concibe a un actor que no sea Cox como Daredevil, de ahí que hace algunas semanas se rumoreara que el actor iba a protagonizar una nueva serie como el superhéroe, quedando por conocer su relación exacta con la etapa Netflix. El mismo Cox aseguró que “no tendría sentido empezar donde lo dejamos”, insinuando algo así como un reboot, y poco a poco los planes de Marvel Studios van aclarándose. De este modo, y según recoge The Hollywood Reporter, tanto Cox como D’Onofrio ya tienen fijado un regreso oficial al Universo de Marvel… aunque no va a ser en una serie propia de Daredevil. Aún no. Al contrario, será en el spin-off de la misma Ojo de Halcón que trajo de vuelta a D’Onofrio.

Ojo de Halcón presentó a Maya López (Alaqua Cox), guerrera muda que respondía al apodo de Echo y resultaba ser la protegida de Kingpin, resolviendo distanciarse de él hacia el final de la serie. Echo, desarrollada por Matt Corman y Chris Ord, narrará el viaje de López mientras se aleja del crimen y explora sus raíces. Disney ya anunció que la serie llegaría a lo largo de 2023, y ahora sabemos que junto a López volverán tanto Kingpin, su antiguo mentor, como el mismo Daredevil. Según se ha teorizado en el podcast The Weekly Planet, Murdock llegaría haciendo equipo con una vieja aliada, Jessica Jones: sin embargo, el regreso de Krysten Ritter no ha sido confirmado más allá de la rumorología.

Una vez está claro que Daredevil y Kingpin aparecerán en Echo, el puente de Disney+ con las series de Netflix está consolidado, por mucho que haya voces incómodas ante la coexistencia en su catálogo de las series de los Defenders. El Parents TV Council, así las cosas, considera que tener estos títulos junto a los que forman el MCU (títulos bastante más violentos y oscuros) alteran considerablemente la imagen de Disney+ como empresa familiar. No obstante, el trato era que la Casa del Ratón no podría utilizar los personajes de las series de Netflix hasta transcurridos dos años, y según transcurrieron no han perdido tiempo en preparar su regreso.

La duda es ahora qué importancia tendrá Daredevil en Echo... o si su regreso aquí implica que no tendrá una serie propia, como Marvel dejó caer inicialmente.

