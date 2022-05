Charlie Cox volverá como Daredevil en una nueva serie para Disney+

Una de las sorpresas que nos tenía reservadas Spider-Man: No Way Home era la reaparición de Charlie Cox como Matt Murdock, en un cameo breve pero revulsivo para el Universo de Marvel. Y es que Cox había protagonizado Daredevil durante tres temporadas en Netflix, dentro de un ambicioso proyecto auspiciado por Marvel y la plataforma de streaming que se extendió a Jessica Jones, Iron Fist o Luke Cage, y luego a un crossover de todas ellas, Defenders. Por entonces una cláusula en su acuerdo impedía que ninguno de estos personajes confraternizara con los habitantes principales del Universo Cinematográfico de Marvel, de forma que según la cúpula de Kevin Feige planeaba pasarse a la televisión fue perdiendo sentido la existencia de Daredevil y sus series aledañas.

Así que todas se cancelaron. Daredevil lleva desaparecida del mapa desde 2018, pero el estreno de No Way Home junto al de Ojo de halcón (donde volvía Vincent D’Onofrio como Kingpin, villano original de la serie) ha coincidido con un plan muy publicitado de introducirla en la continuidad del MCU, propulsada por las excelentes críticas y el amor fan que cosechó en su andadura. A principios de este año Daredevil y el resto de series pasaron al catálogo de Disney+, y ahora medios como IndieWire se hacen eco de la noticia tan largamente esperada: Charlie Cox volverá como el superhéroe ciego. En una nueva serie que no es exactamente una cuarta temporada, sino más bien un reinicio manteniendo los ingredientes básicos para ajustarlos en la ristra de series que prepara Marvel.

Disney ha reclutado como creadores a Matt Corman y Chris Ord, responsables de la serie Covert Affairs que protagonizara Piper Perabo, y por ahora no hay muchos más detalles. Está confirmadísimo que volverá Cox (hace meses Kevin Feige dijo que era el único candidato posible para encarnar a Daredevil, descartando a Ben Affleck tras su versión a principios de los 2000), y hemos de suponer lo mismo con respecto a D’Onofrio, muy vocal en su pasión por la serie y ya habiendo ejercido de villano en Ojo de halcón. De hecho, la Casa del Ratón ya tiene en marcha otra serie centrada en la ahijada de Kingpin, Maya López (Alaqua Cox), titulada Echo, que bien podría conectar con la nueva Daredevil.

En cuanto al enfoque de la serie, solo podemos especular. La llegada de los títulos de Netflix a Disney+ ha cosechado ciertas críticas a cuenta del Parents TV Council, creyendo que la violencia de estos contenidos empaña la imagen de la plataforma de streaming como empresa familiar, de ahí que no sea descartable pensar en una Daredevil algo menos agresiva. Por otro lado, el mismo Cox confía en que este reboot, o lo que sea, no puede limitarse a ser una continuación. “No creo que tenga sentido continuar donde lo dejamos”, ha llegado a declarar. “¿Sabes lo que le envié a mis amigos cuando supe que estaba sucediendo? Born again”, dijo refiriéndose a un arco de Daredevil que escribió Frank Miller, en torno a la caída en la locura de Matt Murdock. Suena prometedor.

No hay ninguna pista de cuándo Marvel tiene pensado estrenar la nueva Daredevil, así que habrá que sumarla al cúmulo de series que prepara para los próximos meses. Ms. Marvel este 8 de julio y She-Hulk: Abogada Hulka este 17 de agosto son las más cercanas.

