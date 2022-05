‘Echo’: Primera imagen del spin-off de ‘Ojo de halcón’, que llegará en 2023

Llegado Endgame, quedaban dos de los Vengadores principales sin haber contado con una película para ellos solos, pero la Fase 4 se ocupó de resolver esa deuda. Así es como Scarlett Johansson protagonizó Viuda negra (situada antes de los acontecimientos de la susodicha Endgame para que Natasha pudiera seguir viva) y luego Jeremy Renner encabezó la última de las series de Marvel Studios lanzadas en 2021, Ojo de halcón. Esta última servía, además, como presentación para dos personajes con mucho futuro en el MCU: por un lado Kate Bishop (Hailee Steinfeld), heredera de Clint Barton, y por otro Maya López (Alaqua Cox), más conocida como Echo. O también como Ronin, en las viñetas.

Echo era la cabecilla de la Mafia del Chándal y la protegida de Kingpin (Vincent D’Onofrio), siendo una letal guerrera de ascendencia nativo americana que se comunicaba con lenguaje de signos al ser sorda. Era el segundo gran personaje de Marvel en tener esta discapacidad tras Makkari (Lauren Ridloff) en Eternals, y hacia el final de Ojo de halcón resolvía abandonar a su malvado padre adoptivo para buscar su propio camino. Ese es el punto de partida de Echo, nueva serie de Marvel de la que empezó a hablarse en víspera de la llegada de Ojo de halcón al streaming, y que presenta a Maya haciendo un viaje íntimo para “reconectar con sus raíces” y “asumir el legado de la familia y la comunidad”.

A first look at Marvel Studios’ Echo. Coming to @DisneyPlus in 2023. pic.twitter.com/C4ySMS9jud — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 17, 2022

En el mismo evento donde se ha publicado el primer tráiler de She-Hulk, Marvel ha resuelto anunciar que el rodaje de Echo acaba de empezar en Atlanta, Georgia, con vistas a que la serie pueda estrenarse a lo largo de 2023. Ha acompañado el anuncio con una primera imagen oficial en la que nos reencontramos con Maya, y también ha confirmado que Cox estará acompañada en el reparto por Chaske Spencer, Tantoo Cardinal (próximamente en Killers of the Flower Moon de Scorsese) o Devery Jacobs (Reservation Dogs). No está muy claro, por lo demás, qué proyectos televisivos vendrían antes de Echo, más allá de que este 8 de junio se estrena Ms. Marvel y el 17 de agosto hace lo propio She-Hulk.

En principio, otras series como Secret Invasion o la segunda temporada de Loki tienen su producción más avanzada que Echo, pero por ahora hay que conformarse con saber que la serie susodicha llegará el año que viene. Es cierto que no se trata del proyecto más esperado por los fans, pero hay bastantes posibilidades de que la serie vuelva a contar con D’Onofrio como Wilson Fisk, o que incluso se decida a recuperar a Charlie Cox como Daredevil tras su aparición en Spider-Man: No Way Home. Algo es algo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.