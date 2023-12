Buenas noticias para 'The Witcher': la voz original de Geralt de Rivia da detalles sobre su trabajo en la nueva película de Netflix

En mitad de un clima de crispación tras la salida de Henry Cavill y el aterrizaje fortuito de Liam Hemsworth, The Witcher intenta recuperar el amor del público que Netflix alcanzó con el desembarco de la serie en 2019. Tras los pasos del filme de animación The Witcher: La pesadilla del lobo (2021) y la precuela-miniserie The Witcher: El origen de la sangre (2022), la película de anime The Witcher: Sirenas de las profundidades aterrizará en la plataforma en 2024.

Esta nueva adaptación de la saga literaria creada por Andrzej Sapkowski, que posteriormente triunfó en su adaptación a los videojuegos de CD Projekt, contará con una gran novedad: la participación de Doug Cockle. Desconocido para gran parte del público, el actor y director estadounidense resulta ser la voz en inglés de Geralt de Rivia en los videojuegos, por lo que el fandom del Continente mostraba su emoción ante la noticia.

"Es realmente emocionante. No esperaba que me lo pidieran, ya que no tenía ningún tipo de comunicación con Netflix. Cuando recibí la llamada, acepté sin pensarlo. Las grabaciones del anime ya están hechas y ahora estoy a la espera de si hay que grabar algunas líneas adicionales más o no", ha confesado Cockle en una entrevista reciente para IGN.

La nueva película de anime de 'The Witcher'

Taimado ante la posibilidad de soltar spoilers sobre esta nueva producción y causar un conflicto con Netflix, Cockle intenta darnos algunas pistas de lo que llegará próximamente a la plataforma. "Todo lo que puedo decir es que está basada en la historia de A Little Sacrifice (Un pequeño sacrificio). Como en cualquier adaptación tiene que haber espacio para que se tomen licencias. Pero, para ser sincero no recuerdo lo que se desvía de la historia original, tendría que releérmela. Las directrices fueron que interpretara a Geralt como ya había hecho anteriormente. Sin cambios", confiesa el actor sobre el relato original que veremos plasmado en pantalla.

Un pequeño sacrificio es el cuarto cuento que forma parte del libro Sword of Destiny (La espada del destino), que el autor polaco Andrzej Sapkowski escribió y publicó en 1992. La historia aborda la tragedia de dos amantes de dos especies diferentes y muy desventurados, una sirena llamada Sh'eenaz y un príncipe humano llamado Agloval.

Considerada a todos los efectos un anime debido al equipo que trabaja detrás de la serie y el tipo de animación, la nueva película cuenta de nuevo con el director surcoreano Kang Hei Chul, quien ya se situara detrás de La pesadilla del lobo. Cockle también aporta otros detalles de esta nueva producción como la "narrativa lineal" que sigue, separándose de la historia de los juegos. No obstante, su trabajo en la serie no estuvo exento de algún que otro problemilla.

"Fue difícil porque los tritones hablan. En los libros son descritos con una especie de tono de voz cantarina. Geralt es todo lo contrario. Así que eso era con lo que realmente estaba luchando, conseguir ese tipo de calidad de canto en la interpretación brusca y algo monótona de Geralt. Fue un verdadero desafío", añade Cockle sobre una de las producciones más esperadas en el streaming en el año entrante. ¿Conseguirá evitar el desastre que se cierne sobre el Continente?

