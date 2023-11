El escritor de 'The Witcher' alza el hacha de guerra contra Netflix: "Nunca me han escuchado"

¿Se avecina tormenta en el Continente? La salida de Henry Cavill en la tercera temporada de The Witcher, con intercambios de opiniones dispares entre productores y guionistas, y el aterrizaje de Liam Hemsworth provocaba un verdadero terremoto en Netflix. Ahora, después de la respuesta tibia inicial del autor de las novelas originales, Andrzej Sapkowski ha mandado un recadito al gigante rojo del streaming.

En una entrevista reciente con Sapkowski en el marco de la Vienna Comic Con, compartida en YouTube por la cuenta Cerealkillerz, el novelista polaco hablaba sobre su participación en la serie de Netflix y su contacto con la showrunner de la misma, Lauren Schmidt Hissrich.

"El set era tremendo. Tremendo. Les di algunas ideas, pero nunca me escucharon. Ellos nunca me escucharon, pero es normal porque pensarían: '¿Quién es este? Es solo un escritor. No es nadie", ha revelado entre irónico e hilarante Andrzej Sapkowski.

La opinión de Andrzej Sapkowski sobre 'The Witcher'

Si bien es cierto, en su momento el escritor de las novelas originales de The Witcher declaraba que prefería no interceder en la ficción de Netflix. "Creo firmemente en la libertad de un artista y su expresión artística, por lo que prefiero no interferir ni imponer mi punto de vista a otros creadores. Solo aconsejo cuando es necesario y cuando lo piden", señalaba. Unas recomendaciones que parecían servir de bien poco.

"Debo confesar que al principio era reacio. Me ha contactado mucha gente, generalmente poco seria, de forma que prácticamente perdí la esperanza y fue difícil persuadirme cuando de repente apareció una nueva oferta. Pero esta oferta específica fue seria y la gente detrás simpática. Había una razón para reaccionar positivamente", añadía en los inicios de la producción en los que llegó a ensalzar la labor de Henry Cavill

Su opinión cambiaba sustancialmente durante el transcurso de las temporadas y los conflictos con el equipo detrás de esta, llegando a mostrar una opinión ambigua: "He visto adaptaciones mejores y he visto peores". Unas palabras que eran interpretadas por muchos como que la producción había perdido el beneplácito del escritor, quien recientemente confesaba que la nueva novela de esta saga saldrá a la luz el próximo invierno.

