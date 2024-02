Bryan Cranston quiere que 'The Office' tenga una película y ya tiene ideas sobre cuál sería su papel

Hace más de diez años desde que terminó The Office, pero se podría decir que la serie continúa de moda. Quizás no sea de las más vistas por la ingente cantidad de títulos que se estrenan cada semana y cada mes, pero todavía muchas personas descubren a los trabajadores de Dunder Mifflin o deciden volver a reunirse con ellos.

En más de una ocasión se ha hablado de algún tipo de reboot, pero de momento los cimientos no están asentados. Sin embargo, Bryan Cranston ha demostrado ser uno de los que quiere que se pase a la acción. Así lo expresó en un episodio del podcast Office Ladies, presentado por Jenna Fischer y Angela Kinsey, ambas protagonistas de nuestra querida y añorada comedia.

El reconocido actor, al que recordamos por Breaking Bad o Malcolm in the Middle entre otras muchas cosas, piensa que The Office podría volver, pero esta vez en la gran pantalla: "Digamos que no se hace un reboot en forma de serie. ¿Qué pasaría si fuera una película? Algo con lo que podamos ver dónde están todos ahora. Esos protagonistas sobre los que nos preguntamos ahora. ¿Dónde fueron? ¿Qué pasó con ellos?".

Las dos presentadoras e intérpretes tardaron poco en afirmar que se subirían al carro si las circunstancias son las adecuadas. "Lo haría por mis hijos, porque creo que ellos pensarían que es divertido", afirmó Angela Kinsey. Por otro lado Jenna Fischer dejó claro que solo aceptaría volver a interpretar a Pam si Greg Daniels, uno de los creadores de la serie, está en el proyecto: "Si él escribe el guion y está a cargo de eso, entonces diría que sí".

Además de sugerir la idea de una película, Bryan Cranston también se aventuró a decir que le gustaría participar en ella delante de las cámaras. En su día dirigió el episodio El bus oficina de la novena temporada, pero ahora quiere volver a contribuir mediante la interpretación. "Yo sería un extra. Algún tipo, podría ser un guardia o algo por el estilo", explicó. Angela Kinsey no vio esto tan claro y pensó en un papel más relevante, como uno de los empleados en la granja de Dwight.

¿Volverá 'The Office'?

Greg Daniels ha hablado en más de una ocasión sobre la posibilidad de algún tipo de regreso de The Office. En 2019 afirmó que consiguieron cerrar la serie como querían, por lo que no tendría sentido traerla de vuelta. Pero nunca llegó a negarse por completo. A principios de este año trascendió una noticia sobre la posibilidad de que el showrunner sí esté trabajando en algo relacionado con la serie, aunque podría tratarse de una nueva historia con personajes diferentes.

Angela Kinsey y Jenna Fischer comentaron en el mismo programa en el que tuvieron de invitado a Bryan Cranston que es posible que Daniels esté trabajando en algo, todavía indeterminado. En el caso de que sea una nueva generación de empleados de Dunder Mifflin, las dos actrices tuvieron claro quién estaría presente del elenco original: "Creemos que Creed seguiría allí".

