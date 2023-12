Bryan Cranston y Frankie Muniz alimentan el regreso de 'Malcolm' con un emotivo reencuentro para soñar

¿Quién no recuerda a los Wilkerson? Malcolm in the Middle nos regaló muchas risas y momentos memorables a través de siete temporadas a principios de los 2000. Fue una icónica sitcom sobre una típica familia americana de clase media que todavía reside en nuestros corazones.

En esa casa atípica, cada uno de sus habitantes tenía personalidades muy peculiares y su hijo Malcolm, interpretado por Frankie Muniz, parecía ser el único que mantenía un poco de su cordura. Además, el joven acostumbraba a romper la cuarta pared y dirigirse a los espectadores, algo muy característico en la serie.

17 años después de su final en 2006, Malcolm in the Middle ha vuelto a ser viral gracias a un emotivo reencuentro entre dos de sus protagonistas. Uno de ellos fue precisamente Frankie Muniz, que quiso darle una sorpresa a Bryan Cranston, quien interpretaba a su padre Hal en la ficción.

En el vídeo compartido en redes sociales se puede apreciar cómo Muniz aparece en un restaurante con una caja de botellas de alcohol y se dirige a la mesa de Cranston para pedirle si puede firmársela. Instantáneamente, el actor de 67 años reaccionó con mucha alegría y se levantó para darle un caluroso abrazo.

Esta reunión se produce en medio de los rumores de un posible regreso de Malcolm in the Middle. El también protagonista de Breaking Bad confirmó que queda poco para su retiro de la interpretación y que quería grabar una reunión con la familia Wilkerson, ya fuera a modo de película o serie. Poco después, en una ronda de preguntas para el programa Watch What Happens Live, confirmó que estaba trabajando con Muniz para hacer posible el regreso.

El inevitable paso del tiempo

Más de dos décadas han pasado desde el estreno de Malcolm in the Middle. Desde entonces, las vidas de los protagonistas de esta pequeña historia han cambiado mucho. Especialmente para Frankie Muniz, que además de la interpretación se ha volcado en su otra pasión, el automovilismo, y hasta la fecha ha competido en la Automobile Racing Club of America (ARCA) Menards Series, una de las principales competiciones de NASCAR.

Por otro lado, estamos mucho más familiarizados con la carrera profesional de Bryan Cranston, ya que encarnó a Walter White en Breaking Bad, una de las series mejor valoradas de la historia. Además, ha participado en películas como Argo (2012), Drive (2011) o Your Honor (2020). Actualmente, también ha lanzado un mezcal artesanal llamado Dos Hombres junto a Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman en Breaking Bad.

