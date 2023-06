Bryan Cranston pone fecha a su retirada como actor: el motivo detrás de su 'jubilación anticipada'

¿Estamos ante la retirada definitiva de uno de los mejores actores de la televisión actual? En declaraciones recientes para GQ, Bryan Cranston ha sorprendido a anunciar su retirada para 2026, después de cerrar su productora, vender su mitad de Dos Hombres (la compañía de mezcal que posee junto a Aaron Paul) y fugarse a Francia junto a su esposa, Robin Dearden.

"Quiero cambiar el paradigma una vez más. Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida en base a la mía. Ella ha sido lo más, pero ha sido la esposa de una celebridad", ha señalado el actor de Breaking Bad. "Ha tenido que pivotar y ajustar su vida en función a la mía. Ella ha tenido un tremendo beneficio por ello, pero eso no es justo. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece".

El norteamericano contará entonces con 70 años, por lo que sueña con mudarse a un pequeño pueblo, aprender idiomas y cocinar. "Quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea. Quiero beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No pensaré en el trabajo, ni voy a recibir llamadas telefónicas", añade el actor sobre una jubilación que anticipa antes de que ocurra.

Una escena que se imagina mientras su mujer lee Mujercitas y él Las aventuras de Huckleberry Finn. El culmen a una vida plagada de grandes esfuerzos y papeles memorables, pero en la que su esposa siempre ha tenido una relevancia mayúscula. Una importancia que esta comparte con la hija de ambos, Taylor Dearden, quien ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la interpretación.

Mientras Cranston prepara su retirada, el actor y productor estadounidense tiene pendiente de estreno su aparición en Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson (estreno el 16 de junio). Además, este también aparecerá en Argylle, el filme en el que aparece junto a Henry Cavill, Dua Lipa y John Cena, así como Jackpot y Everything's Going to Be Great.

