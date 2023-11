La nueva comedia negra de Movistar Plus+ con Kaley Cuoco sobre la obsesión con los crímenes

Kaley Cuoco saltó a la fama hace 16 años como Penny en The Big Bang Theory, aunque su personaje no apareció en el episodio piloto original. Tras el final de la sitcom, la actriz protagonizó otra serie, The Flight Attendant, y ahora regresa con una comedia negra original de Peacock pero que en España está disponible a través de la plataforma de streaming Movistar Plus+: Basado en una historia real.

El thriller de comedia se estrenó en Estados Unidos el pasado mes de junio, y ahora llega a España en la misma plataforma en la que también se puede ver una de las películas más locas de la filmografía de Nicholas Cage. Una historia en la que el personaje de Cuoco encuentra una oportunidad de mercado en uno de los nichos con más popularidad: los podcasts de true crime.

Sinopsis y tráiler de 'Basado en una historia real'

Ava (Cuoco) es una agente inmobiliaria obsesionada con los podcasts sobre crímenes reales cuyo matrimonio está en crisis, sobre todo después de que Nathan, una promesa frustrada en el tenis, fuese despedido del club donde trabaja. Todo cambia cuando se da cuenta de que el fontanero que ha ido a su casa es en realidad uno de los asesinos en serie más buscados de todo el país.

Es entonces cuando Ava y Nathan se les ocurre una idea: a cambio de no denunciarlo, crean un podcast centrado en él para así capitalizar el mundo de los podcasts de true crime, uno de los mercados con más crecimiento en los Estados Unidos de los últimos años, aunque los planes quizás no salgan como ellos esperan.

Reparto de 'Basado en una historia real'

Protagoniza la serie junto a Kaley Cuoco el actor Chris Messina (Nathan), que ha aparecido en películas de la talla de Vicky Christina Barcelona (2008), Aves de presa (2020) o recientemente The Boogeyman (2023). Quien encarna a Matt, el fontanero y asesino en serie en el que se centra el podcast, es Tom Bateman, conocido por interpretar a Bouc en las adaptaciones cinematográficas de Agatha Christie dirigidas por Kenneth Branagh, aunque no ha aparecido en Muerte en Venecia (2023).

Kaley Cuoco y Chris Messina en 'Basado en una historia real'. Peacock

Completan el reparto de Basado en una historia real las actrices Priscilla Quintana (Good Trouble), Natalia Dyer, que volverá a meterse en la piel de Nancy en Stranger Things, cuya quinta temporada ya tiene multitud de teorías, Liana Liberato, a quien se ha podido ver este año en Scream VI (2023), Li Jun Li (Babylon, 2023) y Annabelle Dexter-Jones, cuyos papeles más importantes han sido el de Naomi en Succession y el de Sonia en la reciente American Horror Story: Delicate.

Fecha de estreno de 'Basado en una historia real'

Los ocho episodios de Basado en una historia real llegarán de manera semanal a Movistar Plus+ a partir del 13 de noviembre, fecha en la que se emite el primer capítulo de esta serie creada por Craig Rosenberg, encargado también tanto de The Boys como de su spin-off Gen V, que están disponibles en la plataforma Amazon Prime Video.

