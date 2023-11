Aluvión de teorías sobre 'Stranger Things', temporada 5: la misteriosa publicación de los guionistas

Esta misma semana, el Día de Stranger Things conmemoraba la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp), ocurrida el 6 de noviembre de 1983. Una fecha muy relevante para los seguidores de la serie de Netflix que podría cobrar una enorme relevancia tras una misteriosa publicación de sus guionistas, que era interpretada por la mayoría como un flashback de la quinta temporada.

"Temporada 5. Capítulo 1. Escena 1. Oscuridad. El sonido del viento frío. Árboles que gimen. La voz de un niño cantando una canción familiar...", compartía la cuenta oficial en Twitter de los guionistas.

Tan solo un frase que daba pie a los seguidores de la ficción para compartir sus propias teorías al respecto. "La temporada 5 comienza con un flashback de Will Byers en el Mundo del Revés y finalmente podremos vislumbrar cómo fue para él esa semana... Por favor, lo necesito", señalaba uno de los usuarios.

Un flashback al pasado de Will Byers

Muchos daban un paso más allá y señalaban que la canción sería Should I Stay or Should I Go, el sencillo del grupo The Clash. Recordemos que esta melodía sonaba en varias ocasiones en Stranger Things, la primera vez desde el Mundo del Revés cuando Will intentaba comunicarse con su madre. Una secuencia en la que el joven reproducía a través de un radiocasete la cinta que le había regalado anteriormente su hermano y que sería escuchada posteriormente también por Eleven, así como protagonizaría una de los momentos clave de la segunda temporada, donde servía para traer de retorno a un Will poseído por el Azotamentes.

"La pregunta es, ¿podría ser cuando Eleven encontró a Will usando el walkie talkie al final del episodio 1x03 o después de que Eleven lo encontrara en Castillo Byers y viéramos a Will cantándola antes de sufrir la emboscada del Demogorgon en el 1x07?", señalaba otro de los seguidores. "Espero que sea la última. Esta es la única escena que tenemos de Will en el Mundo del Revés. Luego cortaron todo lo demás hasta que es encontrado en la biblioteca al final".

Esta hipótesis era compartida por cientos de fans que esperan con ansias unos nuevos episodios en los que Will tendrá un rol principal a juzgar por los comentarios que los hermanos Duffer, creadores de la ficción, han compartido en los últimos meses.

"Will realmente recuperará un lugar central en la quinta temporada 5. Su arco emocional unirá toda la serie. Will está acostumbrado a ser el joven introvertido, el que siempre es protegido, así que parte de su viaje, más allá de su sexualidad, será Will siendo consciente de sí mismo", señalaba en su momento Ross Duffer.

Por su parte, otros tantos usuarios decidían tirar de humor recuperando escenas icónicas como la de Dustin (Gaten Matarazzo) y Suzie (Gabriella Pizzolo). Ambos interpretaban The Neverending Story, la canción principal del clásico de fantasía La historia interminable (Wolfgang Petersen, 1984) interpretada por Limahl, en el episodio 8 de la tercera temporada.

Estas teorías se suman a las compartidas de cara al desenlace que se prevé que no llegará hasta 2025 y que ya situaban a Will como el gran villano de la serie o directamente relacionaban al personaje con Vecna, el villano que aún podría ponérselo muy complicado a los habitantes de Hawkins.

