La teoría de ‘Stranger Things’ que relaciona a Vecna y Will

Esta noticia contiene spoilers de la cuarta temporada de Stranger Things

Desde que Will quedara atrapado en el Mundo del Revés en la primera temporada de Stranger Things y fuera controlado por el Azotamententes (esbirro de Vecna) en la segunda tanda de episodios, los espectadores no han dejado de señalar la relevancia que podría tener el joven en el desenlace de la serie de los hermanos Duffer. Un hecho que quedaría confirmado con los últimos capítulos de la 4T, donde el personaje interpretado por Noah Schnapp comenzaba a sentir que algo malo se acercaba.

La conexión entre Vecna y Will es cada vez más evidente. El final de la cuarta temporada volvía a relacionar a ambos personajes, después de que una tormenta del Mundo del Revés azotará Hawkins y a Will se le erizaran de nuevo los pelos de la nuca. Sin embargo, la relación entre ambos divide al fandom, entre los partidarios que defienden que Will es un secuaz de Vecna y los que señalan que se enfrentará a él. Una serie de teorías sobre la que medios como Screen Rant o Comic Book se hacen eco estos días.

¿Será Will el villano final?

Las similitudes entre los personajes de Will y Henry Creel, alias 001, alias Vecna, son más que evidentes. El villano era presentado como "un chico sensible y diferente", unas palabras que también utilizaba Joyce para describir a Will en la primera temporada y que hemos podido ir comprobando con el avance de las tramas. Will dejaba en el aire en la 4T su propia orientación sexual y su frustración por el acercamiento fallido hacia Mike.

El fiasco de Will estaría detrás de la teoría que señala que Vecna utilizará al joven como una marioneta desde el Mundo del Revés o incluso poseerá su cuerpo para adoptar una forma humana, una hipótesis recogida por el usuario de Reddit u/StrangerWill. Nada descabellado después de ser testigos del poder que posee Vecna sobre el Demorgogon y el Azotamentes, y su capacidad para hurgar en los conflictos personales de los habitantes de Hawkins.

¿Se habrá sentido Vecna identificado con el joven Byers y estará utilizándolo como instrumento? Las habilidades inesperadas de Vecna podrían pasar por el control mental de Will, quien no resistiría y se transformaría en el antagonista de sus propios amigos en la quinta temporada. Si algo queda claro es que Vecna todavía tiene algunos ases bajo la manga tras escapar de la muerte.

¿O el gran salvador de la historia?

Por su parte, las capacidades sensitivas de Will y el tiempo que pasó en el Mundo del Revés, más que ninguno de sus amigos de Hawkins, posicionan a este como uno de los grandes rivales a batir de Vecna. Un personaje tan parecido al villano en su juventud, que sería capaz de sentir lo mismo que él. Una serie de eventos que presagiarían un gran enfrentamiento final entre Will y Vecna, y no entre Eleven y Vecna, como algunos ansían.

Pese a todo, estas teorías pueden quedar en nada, teniendo en cuenta que los hermano Duffer no han escrito ni el guion. "Vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones en julio y luego volveremos a ello. Sé que la mesa de guionistas comenzará la primera semana de agosto", confesaban sobre el desenlace de la serie. De hecho, los showrunners pensaban numerosos finales para la cuarta temporada e incluso se planteaban la muerte definitiva de Max, por los que la conexión entre Will y Vecna por ahora tan solo es una mera hipótesis.

