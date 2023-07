Las grandes ausencias de 'Médico de familia': estos son los actores que nos han dicho adiós

Médico de Familia se convirtió en una de las series más significativas de España en los últimos años de la década de los 90. Esta comedia dramática, creada por Daniel Écija y Emilio Aragón, logró liderar su franja horaria durante sus cuatro años de emisión (1995-1999) en Telecinco.

Dicho proyecto fue adaptado y emitido en varios países, confirmando así el éxito fuera de España con un total de nueve temporadas. Asimismo, Médico de Familia logró convertirse en la serie con mayor cuota de emisión en la historia del territorio nacional.

Este logro fue, en parte, gracias al gran elenco de actores que interpretaban los personajes de esta famosa trama. No obstante, hay algunos intérpretes de la serie que nos han dicho adiós antes de tiempo, como es el caso de Pedro Peña, Jordi Rebellón o José Conde, entre otros, y, en Cinemanía, recordaremos su participación en el proyecto.

Pedro Peña

Pedro Peña es un personaje difícil de olvidar en Médico de Familia, puesto que interpretó al abuelo Manolo, uno de los papeles más significativos de la serie. A partir de ahí, participó en Un paso adelante de Antena 3 (conserje de la escuela) y, justo después, se retiró debido a la enfermedad que padecía (Alzheimer). Falleció en octubre del 2014.

Pedro Peña (Manolo)

Jordi Rebellón

Su primer gran papel fue en la exitosa serie de televisión de Emilio Aragón, Médico de Familia. Gracias a su participación en la trama (interpretó a Ángel Valverde), el actor empezó a coger fama y popularidad.

A partir de ahí, las puertas de los proyectos españoles se abrieron de par en par para este artista y fue parte del elenco en series como Hospital Central, Sin identidad o Amar es para siempre, entre otros. En septiembre del 2021 sufrió un ictus y falleció debido a un derrame cerebral.

José Rebellón

José Conde

La particular y característica voz de José Conde se hizo muy popular gracias a su papel de Óscar Sanz en Médico de Familia. A partir de ahí, el actor consiguió diversos papeles importantes en series como Nada es para siempre, Aquí no hay quien viva, Hospital Central o Sin Tetas no hay paraíso (este fue el último, en 2009). Falleció en marzo del 2011 tras unos graves problemas psicológicos que llevaba arrastrando desde varios años.

El actor José Conde

Luis Barbero

Luis fue un intérprete que dejó huella en el cine español. En Médico de Familia interpretó a Matías Poyo, el buen amigo del abuelo Manolo. A partir de ahí, se consolidó como uno de los actores secundarios más grandes de España y participó en películas como El hombre que viajaba despacito. Barbero falleció con 89 años (2005) tras un infarto de miocardio.

Luis Barbero

Marisa Porcel

La actriz española dio vida al personaje de Paca en la última temporada de Médico de Familia. La intérprete de cine, televisión y teatro tuvo grandes papeles a lo largo de su carrera, como el de Pepa en Noche de Fiesta y Escenas de matrimonio. Antes de morir (febrero del 2018), Hacienda hizo pública la deuda de Marisa con la Administración. En agosto de ese mismo año, la artista falleció.

MARISA PORCEL

Carlos Ballesteros

Carlos Ballesteros fue un actor y director teatral que estuvo presente en numerosos espacios de televisión, como por ejemplo en Historias para no dormir. En su última etapa profesional, uno de sus papeles más conocidos fue el de Nicolás, el suegro de Emilio Aragón en la primera temporada de Médico de familia. El intérprete falleció (2010) a causa de un cáncer hepático. Ballesteros quiso realizar su último gran trabajo y donó su cuerpo a la ciencia.

Carlos Ballesteros

Antonio Gamero

Antonio Gamero fue un actor español que debutó en el mundo cinematográfico con la película Historia de la vida de Blancanieves. En Médico de Familia destacó por darle vida a Vicente. Este intérprete también participó en diferentes proyectos españoles: Plinio, Manolito Gafotas, Cosa de dos... Falleció en 2010 a causa de una larga enfermedad respiratoria.

Antonio Gamero.

María Joao Abreu

La actriz portuguesa, que interpretó a Lucinda en Médico de Familia, trabajó para varios proyectos españoles a lo largo de su carrera. Podemos destacar Aquí no hay quien viva, Golpe de suerte o la trama creada por Emilio Aragón, que se convirtió en el trabajo más importante de la trayectoria de María. Abreu murió en mayo de 2021, a los 57 años, a causa de una rotura de un aneurisma cerebral.

Morreu Maria João Abreu. A actriz estava internada no Hospital Garcia da Orta, em Almada, devido a um aneurisma.

