Emilio Aragón no descarta un reencuentro de 'Médico de familia' como el de 'Friends'

Las familias españolas tuvieron un punto de reunión fijo entre el 15 de septiembre de 1995 y el 21 de diciembre de 1999: la pantalla del televisor para asistir a un nuevo episodio de Médico de familia. La serie de Emilio Aragón se quedaba muy cerca de la mitad del share de audiencia durante sus emisiones, con una media de 7.603.000 espectadores y tres de sus nueve temporadas por encima de los 8 millones.

Con esas cifras es evidente la huella que ha dejado la familia Martín, los protagonistas de Médico de familia, en la cultura española. Igual que ocurrió en el mundo de las sitcom anglosajonas con Friends, la fórmula de Médico de familia se replicó en numerosas series familiares españolas posteriores con sonados casos de éxito como Los Serrano. Es un emblema de la cultura televisiva de los años 90.

Ahora que Friends: The Reunion ha traído de vuelta a los protagonistas de su serie, hay quien se pregunta si Médico de familia podría plantear un reencuentro similar entre sus protagonistas más destacados. De hecho, se lo han preguntado directamente al propio Emilio Aragón en una entrevista de la agencia EFE con motivo de su regreso a la televisión con B.S.O., un programa de Movistar+ que repasará las canciones que han marcado la vida de sus invitados.

"No se me ha pasado por la cabeza [una reunión de Médico de familia] pero tampoco estaría mal, de repente, hacer un reencuentro o algo así, ¿por qué no?", contesta Aragón. "No depende de mí, los derechos creo que son de Telecinco. De hecho ahora hay hasta un reencuentro de Friends. Esas cosas bien hechas, están bien".

Emilio Aragón deja la puerta abierta a que, en algún momento, Telecinco decida recuperar de su archivo la serie que dominó su parrilla durante la segunda mitad de los 90. ¿A ti te gustaría ver un reencuentro de sus protagonistas: el propio Emilio Aragón, Lydia Bosch, los actores que interpretaban a sus hijos (Aaron Guerrero, Isabel Aboy y Marieta Bielsa), secundarios imbatibles como Luisa Martín (la asistenta Juani), Antonio Molero, Jorge Roelas, Gemma Cuervo, Antonio Valero o Francis Lorenzo, etc.

Sin duda, sería una reunión de alto componente nostálgico donde se podría recordar a los fallecidos Pedro Peña (el señor Manolo, el abuelo de la familia) y Luis Barbero (su mejor amigo, Matías), así como diversas anécdotas de la intrahistoria y el desarrollo de la serie. ¿Quizás de cara al 30 aniversario?