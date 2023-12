¿Dónde ver la temporada completa de 'La red púrpura'? La serie sobre el sangriento superventas de Carmen Mola

El 17 de octubre de 2021, tuvo lugar una de las galas del premio Planeta más divertidas que se recuerdan: justo esa en la que, al desvelar que la ganadora del galardón era la enigmática Carmen Mola, tres hombres de mediana edad comenzaron a abrirse paso en dirección al atril. Sus nombres eran Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero Santos, y todos estaban relacionados con el mundo de audiovisual en España: habían creado series (Hospital Central, uno de cuyos padres era Mercero Santos y su guionista más recurrente, Díaz) y habían hecho otras posibles, como Monteperdido, basada en una novela que Martínez no publicó bajo seudónimo.

Aunque la novela por la que los premiaron con el Planeta no estaba relacionada con la trilogía de La novia gitana, esta era la responsable de que aquella noche, los tres escritores se desenmascarasen a razón de trescientos mil euros por cabeza.

Los tres volúmenes (La novia gitana, La red púrpura y La nena) habían despertado una euforia lectora, avivada, sin duda, por el hecho de desconocer quién estaba detrás de aquellas historias truculentas sobre snuff movies y cadáveres mutilados. Una expectación similar ha provocado la adaptación de las dos primeras entregas de la trilogía por parte de Paco Cabezas, ambas disponibles en Atres Player.

¿Cómo ver ‘La red púrpura’?

Como La novia gitana, la primera parte de esta investigación policial liderada por una atormentada Nerea Barros, La red púrpura puede verse en Atresplayer Premium, aunque, una vez dentro de la plataforma, hay dos posibilidades: si estamos suscriptos, podremos disfrutar de las dos series, de ocho episodios cada una, sin anuncios. De lo contrario, podremos tener acceso a ellas igualmente, pero tendremos que ser pacientes con las pausas publicitarias de la plataforma.

'La red púrpura' Cinemanía

¿De qué trata ‘La red púrpura’?

Pese a su título, La red púrpura es la segunda temporada, a todos los efectos, de La novia gitana, sin la cual no podremos comprender su trama. La red púrpura retoma la acción justo donde la dejó su predecesora (te recomendamos que no sigas leyendo si aún no has visto La novia gitana), es decir, cuando la inspectora Elena descubre que su hijo, secuestrado cuando era un niño, no sólo no ha sido asesinado en una snuff movie, sino que ahora se dedica a rodarlas en una siniestra producción de pesadillas a gran escala llamada La red púrpura.

¿Quién actúa en ‘La red púrpura’?

Con la comprensible excepción de Darío Grandinetti, La red púrpura ha mantenido a la mayor parte del reparto de La novia gitana, desde Nerea Barros (La isla mínima) hasta un pletórico Vicente Romero (Padre coraje y 7 vírgenes). Roberto Álamo (Antidisturbios y Que Dios nos perdone) se incorpora en esta “nueva” temporada.

Roberto Álamo en 'La red púrpura' Cinemanía

Al igual que La novia gitana, La red púrpura está dirigida por Paco Cabezas, un veterano en el mundo de las series pese a no haber cumplido aún los 50 años: el cineasta sevillano ha firmado episodios de Penny dreadful o The Umbrella Academy, además de largometrajes como Carne de neón y Adiós (en ambos colaboró con Vicente Romero).

