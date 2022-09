En algún momento de los años 80 en el pasillo de una casa de Santiago de Compostela hay una niña pequeña. Lleva unos tacones rojos de su madre, una bata ajada y recrea escenas y secuencias frente a un espejo.

Era la Nerea Barros que años después acabaría siendo aclamada como actriz y que se metería en la piel de Elena Blanco, la protagonista de La novia gitana, la serie Atresplayer Premium que se estrenará en esa plataforma el próximo domingo 25 de septiembre. Llegar de ese primer momento al otro, no fue fácil.

Nerea Barros contaba a 20minutos en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2022 que aquellas ganas de ser actriz, que al principio no tenían ni nombre, permanecieron latentes.

"Es una cosa que siempre he llevado dentro y que no sabía cómo llamarlo o qué era", decía Barros. "Mis padres me miraban como diciendo 'nos ha salido una niña loca'. Era una fuerza interior, algo que no puedes rechazar. Ya con 10 años supe lo que era, pero me lo guardé dentro, porque ¿quién era yo para ser actriz?. Y al final te das cuenta de que es tu sangre, lo que llevas dentro y para lo que estás aquí", confesaba.

Nerea Barros es una persona especial, con un montón de "tocs" que la llevan a hacer esquemas con los guiones, a llenarlos de colores y anotaciones y a ser precisa con la realidad. "Soy una friki, tenemos un TOC de ser muy detallistas…", revelaba sobre ella y el director de La novia Gitana, Paco Cabezas, el encargado de adaptar esta primera novela de la trilogía de Carmen Mola. "He aprendido a dar golpes y una serie de técnicas que no sé si podría repetir", dice la actriz, que además se entregó a fondo.

"Estabamos rodando una escena muy importante, el último día de rodaje, en la segunda toma. Y había lluvia en esa escena, una lluvia que yo pensaba que sería poca, pero que era como bucear en el mar. Y en la segunda toma caí mal, que yo siempre caigo bien, que he hecho muchas cosas complicadas, no he usado ningún doble"… y se dislocó un hombro. Se salió de su sitio. "Se lo dije solo a una persona de dirección: 'me duele muchísimo, avisa a mi osteópata, pero no se lo digas a nadie más'", narra la actriz. Eso ocurrió a la una de la noche. Siguió rodando hasta las seis de la mañana.

Pero mereció la pena. Y poco después estaba todo el equipo celebrando el fin del rodaje en un karaoke, donde ella y Paco Cabezas lo daban todo, a pesar de la voz "de camionera", que Barros dice tener. "Cantamos hasta que nos quedamos afónicos", rememora.

En La novia gitana hay un crimen truculento y escenas donde hay gusanos y sangre y autopsias. A Nerea esas cosas no le dan asco. «Los gusanos me encantan. Los iba salvando, porque de los botes se intentaban suicidar y se quedaban grillados y me pasaba los días rescatándoles y metiéndoles para dentro y diciéndoles ‘no te tires, gilipollas’», dice divertida la actriz.

Sobre la historia, Nerea asegura que le enganchó. "Leí la novela para el casting, porque no tenía nada a qué agarrarme. Iba a leerla para el casting y cuando me di cuenta la estaba devorando y me daba igual el casting".

Cuando se lee una novela, se le pone cara a los personajes. Nerea Barros notó esa presión. "Tenía respeto porque hay miles de personas que tienen su propia idea de Elena Blanco", avanza, pero no se dejó llevar: "No me podía colocar en querer cumplir las expectativas de todo el mundo, porque entonces no estaría en lo que tengo que estar".

Sobre su trabajo, está orgullosa, porque ella misma es capaz de ver a Elena Blanco, la atormentada inspectora de policía a la que interpreta. "No me reconozco a mí misma, la veo y pienso ¿quién es esa mujer?". Y eso a pesar de que siente «su energía dentro».

La novia gitana cuenta la investigación de un macabro caso de homicidio. La protagoniza una inspectora de policía que vive sola, entregada al trabajo y a la búsqueda obsesiva de su hijo Lucas, desparecido hace siete años. Tratará de resolver el caso de dos jóvenes asesinadas con 6 años de diferencia y de forma cruel y macabra.