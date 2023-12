'Asesinato en el fin del mundo': la serie de Disney+ en la que aparece esta conocida actriz de 'The Crown'

Antes de que llegue el año 2024 y en plena Navidad, Netflix estrenará en España la parte 2 de la sexta temporada de The Crown, uno de sus contenidos estrella. La última entrega de la serie centrada en la monarquía británica ha contado de los episodios más impactantes: la muerte de la Princesa Diana de Gales, interpretada por Elizabeth Debicki, pero a la que vimos por primera vez en una versión joven de la mano de Emma Corrin. Tres años después de meterse en la piel de Lady Di, la actriz regresa al streaming con Asesinato en el fin del mundo.

Los creadores de The OA, Brit Marling y Zal Batmanglij dan forma a esta serie de siete episodios enmarcada en el género whodunit (¿quién lo hizo?) y que recuerda mucho a cualquier novela de Agatha Christie con el mítico Hercules Poirot como protagonista. Esta vez, el mítico detective del bigote y el sombrero por una apasionada de la informática en una serie de la que ya se han estrenado sus primeros capítulos.

Sinopsis y tráiler de 'Asesinato en el fin del mundo'

Darby Hart, una joven detective aficionada y hacker experta en tecnología, y otras ocho personas son invitados por un multimillonario solitario a participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante: un impresionante hotel en medio de la nieve. Cuando uno de los otros invitados es encontrado muerto, Darby intentará demostrar que en realidad fue un asesinato, todo ello contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino vuelva a actuar.

Reparto de 'Asesinato en el fin del mundo'

Emma Corrin, que tras The Crown se pasó al cine con películas como My Policeman (2022) junto a Harry Styles, regresa a las series dando vida a Debby Hart, la informática aficionada a resolver asesinatos. A través de la red conoció a Bill, que también se dedica a desentrañar misterios y que está interpretado por Harris Dickinson, al que se ha pudo ver en Triangle of Sadness (2022) y que aparecerá junto a Zac Efron en The Iron Claw.

Emma Corrin (Darby) y Harris Dickinson (Bill) en 'Asesinato en el fin del mundo' Disney

El conocido Clive Owen da vida a Andy Rowson, el multimillonario que creó una empresa de IA y que, tras amasar una fortuna descomunal, se casó con su mujer y exhacker Lee, interpretada por la propia creadora de la serie Brit Marling (que también es actriz). Completan el reparto Alice Braga, a la que se pudo ver en El Escuadrón Suicida (2021), Raúl Esparza (Ley y Orden), Jermaine Fowler (Judas y el Mesías negro, 2021) y Joan Chen, entre muchos otros.

Dónde ver 'Asesinato en el fin del mundo'

Los capítulos de Asesinato en el fin del mundo de pueden ver en exclusiva en Disney+. De los siete que componen esta serie, ya están disponibles cuatro, mientras que los otros tres se unirán de manera semanal los martes al catálogo de la plataforma de streaming hasta que llegue el 19 de diciembre su esperado desenlace.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.