Disney se deshace de una de sus grandes apuestas para los Premios Oscar 2024

En 2016 Jeff Nichols estrenó dos películas: Loving y Midnight Special. Parecía entonces que el prometedor responsable de Mud y Take Shelter había alcanzado una suerte de consolidación para su carrera, a partir de la cual no le faltaría trabajo. El caso es que, después de esta dupla, Nichols se ha pasado sin dirigir casi siete años. Y, por ello, había una curiosidad especial con The Bikeriders, su regreso tras las cámaras. La película llegó a publicar tráiler, y en él podía presumir de un reparto de campanillas.

Tanto como para que, desde entonces, se rumoreara su irrupción en la próxima carrera hacia el Oscar. The Bikeriders se centra en una banda ficticia de moteros durante los años 60, y en el reparto tenemos a Austin Butler (recién nominado al Oscar por Elvis) junto a Tom Hardy, Jodie Comer, Mike Faist, Boyd Holbrook, Norman Reedus y Michael Shannon. Además de este elenco tan lujoso, a su proyección en el Festival de Telluride obtuvo muy buenas reseñas, con lo que ya había ganas de que The Bikeriders se estrenara comercialmente. Pero todo empezó a torcerse con la doble huelga de actores y guionistas.

El estreno se retrasó entonces al 1 de diciembre, pero eso no fue todo. La película estaba producida por New Regency con un acuerdo de distribución con 20th Century Studios que, en la práctica, suponía que fuera a ser Disney la encargada de llevar la película a las salas (ya sabéis, por la adquisición de la major a manos del Ratón en 2019). No obstante, y sin venir a cuento, el estreno de The Bikeriders se ha cancelado. Ya no figura en el calendario de Disney para lo que queda del año, y de hecho la compañía ha abandonado el proyecto.

De los motivos de la decisión no se sabe mucho, más allá de que ha sido New Regency la que la ha tomado y no Disney, y de que esto afectará obviamente a quien esperaba que Nichols fuera a ser un competidor en los próximos Oscar. The Bikeriders se ha quedado sin fecha de estreno y sin distribución, pero por suerte la incertidumbre no se ha extendido mucho más, y no le va a ocurrir lo mismo a que a proyectos como Batgirl en HBO Max o Magazine Dreams a manos de Searchlight Pictures (una cancelada para que Warner se deduzca impuestos, otra porque tiene como protagonista al caído en desgracia Jonathan Majors).

El caso es que no ocurrirá porque en cuestión de horas The Bikeriders ha encontrado nuevo distribuidor, tal y como recoge World of Reel. Focus Features ha acudido en el rescate y será este pequeño sello quien la distribuya por EE.UU., ocupándose Universal Pictures de la distribución internacional. The Bikeriders ha costado 40 millones de dólares y apunta a gustar mucho a la crítica, pero por ahora no ha confirmado nueva fecha de estreno y quizá para cuando llegue a salas se haya disipado cualquier opción oscarizable.

