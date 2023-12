Crítica del final de 'Asesinato en el fin del mundo': los creadores de 'The OA' lo han vuelto a hacer

Cuando en 2019 Netflix canceló The OA, serie de culto sobre una chica ciega que volvía a casa con la vista curada tras desaparecer años atrás, desató la ira de los fans en redes, aunque de poco les sirvió a estos quejarse. Cuatro años más tarde, mil tweets después y sin noticias de renovación, hay quien no ha perdonado a la plataforma por su decisión pero, mientras esperamos a que la N roja recapacite, los creadores de la serie, Brit Marling y Zal Batmanglij, no han perdido su tiempo.

Asesinato en el fin del mundo, su nueva serie de Disney+, nada tiene que envidiar a su hermana mayor. Aquellos que siguieron The OA por su tono oscuro de ciencia ficción volverán a reencontrarse con él gracias a las preguntas sin respuesta entorno a la posible futura utilización de la IA, mientras que los fans de las historias de detectives contarán con un nuevo misterio por resolver a la altura de lo que esperaban encontrar tras un título como este, guiño a aquellas historias de Poirot.

El 'whodunnit' del futuro

Estrenada el 14 de noviembre, la serie sigue a la joven detective amateur Darby Hart (Emma Corrin) en su viaje a un retiro de lujo rodeado de nieve y en mitad de la nada. Su creador, un magnate de la tecnología (Clive Owen), y su mujer, una hacker de renombre (Brit Marling), han reunido a los mejores pensadores del momento para intercambiar ideas sobre el futuro, pero esos planes se tuercen cuando uno de los invitados aparece muerto en su habitación.

Sí, esta es la típica historia de Cluedo en la que el culpable se encuentra entre los allí presentes, por lo que los fans de las historias de Agatha Christie quedarán satisfechos de inmediato. Sin embargo, nada es tan sencillo cuando hablamos de este dúo de showrunners y los que estén aquí por The OA lo saben. A ellos, decirles que no se preocupen y que la vean con ganas: Marling y Batmanglij lo han vuelto a hacer.

Clive Owen en 'Asesinato en el fin del mundo' Cinemanía

El estilo de esta pareja es tan especial a la hora de contar historias que la producción resulta ser tan diferente a Christie como similar a las historias que la autora escribió, lo que la convierte en una de las nuevas joyas del catálogo de Disney+.

Nos explicamos: si bien la trama parece sacada de las páginas de sus libros, su modernización con una protagonista Gen Z y con una IA como un personaje más hace de ella algo completamente distinto y la traslada a un presente o, más bien, a un futuro cercano muy actual.

“Las historias de Agatha Christie se centran en casas señoriales británicas, que era donde estaba el poder en aquella época. Pero ahora el poder está en Silicon Valley, en la riqueza que se ha concentrado en esos espacios secretos y en esos hombres con sus ideas tecnológicas”, afirmaba la propia creadora en su entrevista para CINEMANÍA.

Puede que sea esta influencia de la autora la que rebaja el tono tan místico y de ciencia ficción que conocimos con su serie anterior, pero es precisamente eso lo que la convierte en una propuesta tan emocionante de unos showrunners que ya no nos hablan de cosas imposibles sino de supuestos muy poco alejados en el tiempo, para bien y para mal.

Emma Corrin y Harris Dickinson en 'Asesinato en el fin del mundo' Cinemanía

Los gen Z y las IA

Su aproximación a este nuevo mundo la encontraron en Walt Disney, es decir, en ese creador incomprendido que revolucionó el mundo con su única visión y que aquí aparece en el personaje de Owen y sus inventos tecnológicos, tal y como afirma Marling. A ellos añadimos a una protagonista capaz de comprender esta nueva sociedad, un personaje tan acertado tanto en la historia como en la persona que lo interpreta.

“¿Cómo podíamos hacer para que la protagonista no fuese una Nancy Drew y que fuese serio y creíble?”, se preguntaba Marling. La respuesta la encontraron en Darby Hart, una joven detective amateur “de la misma edad que Google”. Una frase que, además de sorprendente para los más viejos que el buscador, esconde la clave que separa a esta narración del resto de series detectivescas y que la convierte en una apuesta tan de Marling, de Batmanglij y de sus seguidores.

Emma Corrin en 'Asesinato en el fin del mundo' Cinemanía

Los creadores convierten esa relación con el mundo de internet que suele verse como una influencia negativa para las nuevas generaciones (con esas reprimendas que suelen comenzar con la frase “los jóvenes de hoy en día…”) en una fortaleza y, más concretamente, en lo que siempre debió ser: una herramienta que alguien como Hart, una joven que ha crecido con ella, sabe exprimir y utilizar a su favor.

Es ahí donde encontramos la separación definitiva con los whodunnit convencionales y el gran atractivo de la producción, al que sumamos el haber escogido a Emma Corrin para interpretarla. Un personaje muy diferente a aquella Lady Di con la que maravilló al público en The Crown e, igualmente, una protagonista que parece hecha a medida para que Corrin la interpretara, aunque la propia Marling nos confirmase que no fue así.

A través de ella, y entre tanto dilema actual con las IA, los creadores nos presentan una mirada hacia las nuevas tecnologías, quizá no positiva, pero sí de aceptación, como diciéndonos “el mundo va a evolucionar independientemente de lo que queramos, saquémosle provecho al menos”. En nuestras manos está hacerlo bien, a lo Darby Hart, o no.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.