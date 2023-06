¿Quién es Amanda Seyfried, la protagonista de 'The Crowded Room' junto a Tom Holland?

El pasado viernes 9 de junio llegó a Apple TV + la principal serie de la plataforma para este año, 'The Crowded Room'. La antología producida por los de Silicon Valley, tiene una decena de episodios y está protagonizada por Tom Holland y a una Amanda Seyfried que lleva dos años deslumbrando en el mundo del streaming.

La actriz encarna a Rya Goodwin, quien interroga al personaje de Holland para conocer las razones por las que ha cometido una masacre. No es la primera miniserie que protagoniza Seyfried, ya que el año pasado triunfó con 'The Dropout' (Hulu), centrada en la estafadora farmacéutica Elizabeth Holmes.

Nacida en Pennsylvania en 1985, lleva casi dos décadas en la industria cinematográfica, durante las que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Hollywood gracias a películas como 'Mamma Mia' (2008) o 'Les Misérables' (2012).

Una chica mala

A pesar de ser una de las actrices más reconocidas del panorama actual, Amanda comenzó como modelo para marcas de ropa, aunque abandonó ese mundo a los 17 años para dedicarse a la actuación. Para ello se preparó en distintos hábitos, como la ópera. No fue hasta 2004, a los 19 años, cuando le llegó su primer papel importante, después de estar encadenando roles secundarios en telenovelas.

Ese año debutó en la gran pantalla con la película de culto 'Chicas malas', en la que interpretó a Karen, la amiga con pocas luces de Regina George. Seyfried hizo la audición para conseguir el papel de la reina plástica, aunque los productores vieron que encajaba mejor como la compinche de la malvada Regina.

El éxito de la cinta consiguió a Amanda numerosos personajes en televisión, como Lilly Kane (la amiga asesinada) en 'Veronica Mars' y apariciones esporádicas en series del calibre de 'House', 'Ley y Orden' o 'CSI'. No sería hasta 2006 cuando llegaría su primer papel importante en una serie de ficción.

Encarnó a Sarah Henrickson en la serie de HBO 'Big Love', que gira en torno a una familia mormona, aunque dejó la serie en la tercera temporada porque iba a dar el salto a la gran pantalla con una de las películas más populares de los últimos años.

Los musicales, su trampolín definitivo

Llegó 2008 y la carrera de Seyfried despegó definitivamente. 'Mamma Mia', que adaptaba el musical homónimo, se convirtió en un fenómeno musical de manera instantánea. La actriz, en su primer papel protagonista en un largometraje, demostró que también sabía cantar (la versión de 'Lay All Your Love On Me' junto a Dominic Cooper es mítica)

Amanda repetiría como Sophie, el personaje que le llevó al estrellato, en la secuela 'Mamma Mia: Here We Go Again' (2018). El romanticismo en distintas formas se convertiría en un símbolo en la carrera de la actriz: en 2009 coprotagonizó junto a Megan Fox la controvertida 'Jennifer's Body', aunque los siguientes proyectos de la estadounidense fueron rom-coms más al uso: en 2010 protagonizó 'Querido John' y 'Cartas a Julieta'.

Al año siguiente se unió a Justin Timberlake en 'In Time', un thriller de ciencia ficción que tuvo relativo éxito en taquilla, pero su verdadero reconocimiento de cara a los críticos llegó un año después en otra adaptación de un musical: su interpretación de Cosette en 'Les Misérables' (2012) la consagró como una absoluta estrella.

Siguientes proyectos

A raíz de su participación en la película de Tom Hopper, la actriz de Pennsylvania consiguió roles en proyectos importantes muy distintos entre sí: en 2013 volvió a Grecia en la comedia romántica 'Mi gran boda griega' y se metió en la piel de Linda Lovelace, la actriz de la película pornográfica Garganta Profunda, en el biopic centrado en la neoyorquina.

Durante los dos años siguientes colaboró con Seth MacFarlane en dos comedias, 'Mil maneras de morder el polvo' y 'Ted 2'. Seyfried continúo encadenando papeles en películas de géneros muy distintos, como fantasía en 'Pan' (2015), el drama profundo en 'El reverendo' (2017), la ciencia ficción en 'Anon' (2018) o la tragicomedia 'El arte de vivir bajo la lluvia' (2019).

Consagración absoluta

A finales de 2020, encarnó a Marion Davies, la esposa de William Hearst, en la película de David Finch 'Mank'. Con la cinta, Seyfried consiguió su primera nominación tanto al Oscar como al Globo de Oro, aunque perdió ambas. Tras la cinta, decidió dejar a un lado el cine para centrarse en las series de plataformas de streaming.

La HFPA (Asociación de la prensa extranjera en Hollywood) sí otorgó el Globo de Oro a la actriz por su papel en 'The Dropout' (y otro como productora), centrada en la infame estafa que llevó a cabo Elizabeth Holmes a través de su empresa en biotecnología Theranos. Ahora vuelve con otra miniserie, esta vez en Apple TV +. 'The Crowded Room' está basada en la novela de Daniel Keyes y los tres primeros episodios ya están disponibles en la plataforma.

