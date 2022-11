Jennifer Lawrence se negó a interpretar a Elizabeth Holmes tras ver a Amanda Seyfried en 'The Dropout'

En Hollywood muchas veces se da el caso de que proyectos sobre una misma temática se desarrollan en paralelo y acaban llegando no muy distantes en el tiempo a los espectadores. Podría haber sido el caso de dos producciones sobre Elizabeth Holmes, la fundadora de la empresa Theranos, declarada culpable de fraude por engañar a los inversores en su tecnología de análisis de sangre sin agujas.

Jennifer Lawrence iba a interpretar a Elizabeth Holmes en una película sobre su caso dirigida por Adam McKay, con quien la actriz ya trabajó en No mires arriba. Sin embargo, según ha revelado Lawrence, cuando vio el trabajo de Amanda Seyfried en el mismo papel de Holmes en la miniserie The Dropout, sobre los mismos hechos reales, decidió abandonar el proyecto cinematográfico.

"Pensé que estaba increíble. Me di cuenta de que no hacía falta volver a hacer lo mismo. Ella ya lo había hecho", ha explicado Lawrence en una entrevista con The New York Times. El pasado mes de septiembre, Amanda Seyfried ganó el premio Emmy por su interpretación de Elizabeth Holmes en The Dropout. Esta producción de Hulu puede verse en España a través de Disney+.

Un caso tan jugoso como el de Elizabeth Holmes, quien pasó de ser aclamada como uno de los grandes talentos de Silicon Valley y recibir cientos de millones de dólares de inversores a ser denunciada como una estafadora masiva de grandes fortunas, estaba llamado a ser trasladado a la gran pantalla.

El documental Desangrando a Silicon Valley (2019) ya hizo un gran trabajo relatando el entramado de Holmes y Theranos, luego vino el turno de las ficciones basadas en la figura de esta joven emprendedora y su vertiginoso enriquecimiento. The Dropout, la miniserie creada por Elizabeth Meriwether (Sin compromiso, New Girl), se adelantó al proyecto que McKay preparaba para Apple con el título Bad Blood.

Ahora que ha perdido a su estrella protagonista, queda por ver si esta producción, con guion del propio Adam McKay y Vanessa Taylor (Juego de tronos, nominada al Oscar por La forma del agua) seguirá en marcha con otra actriz en el papel.

