'The Crowded Room': sinopsis, fecha de estreno, tráiler, reparto y todo sobre la serie de Tom Holland

Unas series llegan y otras se van. En menos de un mes, Succession, La maravillosa señora Maisel, Ted Lasso y Barry han emitido sus últimos episodios. A cambio, Idol, del creador de Euphoria, se ha presentado en HBO y Samuel L. Jackson lo hará próximamente en Disney Plus con la serie Invasión secreta.

Crowded Room también será una de las llamadas a tomar el relevo en esta carrera a través de la pequeña pantalla. Con un reparto liderado por el hombre araña Tom Holland, Crowded Room espera satisfacer la sed seriéfila de los espectadores. Y tiene motivos de sobra para que así sea.

La serie creada Akiva Goldsman (Óscar al mejor guion adaptado por Una mente maravillosa) se remonta a la Manhattan de los años 70, lugar y momento en el que es detenido Danny Sullivan, al que encarna Tom Holland, por participar en un tiroteo. Sin embargo, se desconocen las causas que han empujado al joven Danny ha acabar con la vida de varios ciudadanos inocentes.

The Crowded room: Fecha de estreno

Los espectadores no tendrán que esperar mucho para ver el primer episodio de The Crowded Room, cuyo estreno está fechado para el 9 de junio. La plataforma en la que se emitirá es Apple TV. Los tres episodios iniciales de The Crowded Room estarán disponibles el 9 de junio, mientras que los demás irán emitiéndose de forma semanal.

The Crowded Room: Tráiler

The Crowded Room: Reparto

Además de Tom Holland, la serie de Apple TV contará con Amanda Seyfried (Mank y Mamma Mia!) en el papel de investigadora sobre la que recae la responsabilidad de interrogar a Danny Sullivan. Junto a ellos estará Jason Isaacs (Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter y El patriota) y Emmy Rossum (la hija de Sean Penn en Mystic River).

