Amanda Seyfried se une a Tom Holland en ‘The Crowded Room’, último proyecto antes de que el actor se tome un descanso

Parece que Tom Holland no para desde 2016, fecha en la que se unió al Universo Cinematográfico de Marvel como Spider-Man. A partir de Capitán América: Civil War, el actor ha encadenado un proyecto tras otro, encarnando al trepamuros mientras probaba suerte con títulos que le exigieran otro rango interpretativo (caso de la interesantísima El diablo a todas horas), hasta que en los últimos meses este ritmo ha llegado a extremos insostenibles. Holland ha estrenado con gran éxito Spider-Man: No Way Home, y escasas semanas después ha hecho lo propio con Uncharted. Un tour promocional eterno, que le ha dejado exhausto.

Es por ello que en una reciente entrevista con CinePOP, Holland ha querido transmitir calma con respecto al futuro de Spider-Man. A la pregunta de si iba a ponerse pronto con una continuación de No Way Home, el actor ha respondido: “Tengo que rodar una serie para Apple que me entusiasma mucho… pero puedo confirmar que después de terminar este proyecto me tomaré un descanso”. Haciéndose eco de unas declaraciones anteriores, donde abogaba por que el personaje se tomara un respiro en el MCU: “Opino que lo que necesitamos hacer con Spider-Man es dejarlo respirar y un poco dejar que la audiencia nos comunique lo que quiere”. Pero, ¿a qué serie de Apple se refiere?

El proyecto al que Holland ha decidido dedicar sus últimos esfuerzos antes de hacer una pausa en su carrera (que no ha detallado cuánto duraría) es The Crowded Room, una prometedora serie antológica que, en paralelo a las declaraciones de Holland, fichaba a Amanda Seyfried como coprotagonista. Según recoge The Hollywood Reporter, Seyfried será la psicóloga del personaje de Holland, Danny Sullivan: un joven con trastorno de personalidad que enfrentará a su doctora al caso más difícil de su vida. Según se ha descrito, The Crowded Room “explorará historias inspiradoras sobre aquellos que han luchado y aprendido a vivir con éxito con la enfermedad mental”.

Aunque la sinopsis llame al optimismo, la historia que se proponen contar Holland y Seyfried es bastante traumática, y viene inspirada en la biografía The Minds of Billy Milligan que Danny Keyes escribió en torno a un hombre, Milligan, célebre por ser la primera persona absuelta de un crimen por alegar trastorno de personalidad múltiple. The Crowded Room (o al menos su primera temporada, es de esperar que en el futuro narre historias distintas) se basa asimismo y ligeramente en la experiencia de su guionista y principal creador, Akiva Goldsman. Prolífico escritor en cuyo currículum encontramos desde Una mente maravillosa hasta las recientes series de Titanes y Star Trek: Picard.

The Crowded Room está coproducida entre Apple Studios y New Regency, y como director de esta primera entrega encontramos a Kornél Mundruczó, responsable de aquella Fragmentos de una mujer que protagonizaban Vanessa Kirby y Shia LaBeouf. La presencia de Mundruczó confirma, así, que The Crowded Room tendrá un tono dramático e intimista, presto a sacar lo mejor como intérpretes de Holland y Seyfried. Esta última fue nominada recientemente al Oscar por su papel en Mank de David Fincher, y en breve interpretará a la controvertida empresaria Elizabeth Holmes en la serie de Hulu The Dropout.

