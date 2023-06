'Spider-Man': Sony confirma una película en acción real de Miles Morales (y otra de Spider-Woman)

Llega a cines Spider-Man: Cruzando el multiverso: una película lo bastante rotunda como para olvidar que Sony, estudio responsable, está detrás de un universo “antiheroico” cuyo último exponente fue Morbius. Es decir, que más allá de que Venom haga dinero la major deposita sus grandes expectativas de futuro en el Spider-Man animado, y de hecho Cruzando el multiverso ya tiene una secuela en preparación que llegará el año que viene, Beyond the Spiderverse. Pero aún hay más.

Variety ha entrevistado a Amy Pascal y Avi Arad, productores detrás de todas las películas de Spider-Man (también las afiliadas al Universo Cinematográfico de Marvel). Ambos han incidido en las puertas que abre Cruzando el multiverso, y confirmado lo que en los últimos meses suponía un rumor persistente: Miles Morales, el Spider-Man central de la saga que inauguró Un nuevo universo, protagonizará otra película, y esta será de acción real. “Llegará antes de lo que esperamos”, asegura Arad.

Morales es una versión de Spider-Man que ha ido ganando mucha popularidad, gracias tanto a Un nuevo universo como su aparición en los aclamados videojuegos de Marvel’s Spider-Man. Que salte al live action parece inevitable, y los productores han añadido que también preparan una película sobre Spider-Woman. Aunque en este caso es algo más vago, pues Spider-Woman bien podría designar a Gwen Stacy (coprotagonista de la saga animada) o a Jessica Drew (cuya versión de Spider-Woman es una de las grandes incorporaciones de Cruzando el multiverso).

O algún otro álter ego, claro. Pero Pascal y Arad insisten en que “está ocurriendo todo” y “lo veremos todo”, para posteriormente ser preguntados por una hipotética Spider-Man 4. Sony coproduce las películas en solitario de Tom Holland dentro de la continuidad del MCU, habiendo sido Spider-Man: No Way Home un triunfo en ese sentido, al tiempo que una despedida del personaje que ha resultado no ser tal. Se ha hablado ya de una cuarta película que volvería a protagonizar Holland con Zendaya, aunque apenas hay detalles.

Según cuentan los productores, se debe a que el proyecto está parado ahora mismo, a causa de la huelga de guionistas. “¿Haremos otra película? Por supuesto que sí”, asegura Pascal. “Está en proceso, pero con la huelga de guionistas nadie está trabajando. Todos la apoyamos y cuando puedan volver a reunirse, empezaremos”. Ocurra lo que ocurra con Spider-Man 4, parece claro que sus eventos tendrán lugar una vez concluida la actual Saga del Multiverso, sin descartar que el Peter Parker de Holland no haga aparición en algún crossover previo.

Beyond the Spiderverse, nuevamente dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, se estrena el 29 de marzo de 2024.

