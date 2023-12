'30 monedas', crítica y final explicado de la temporada 2: Álex de la Iglesia abre el camino a una nueva y adictiva dimensión

La serie fantástica del conocido director Álex de la Iglesia para HBO Max, 30 monedas, concluye su segunda temporada después de ocho nuevos episodios con los que aumenta su proyección internacional y se supera a sí misma con renovadas dosis de humor, acción y terror a lo largo y ancho del globo terráqueo (y más allá).

La ficción introduce a nuevos personajes como la youtuber Haruka (Najwa Nimri) o el empresario Christian Barbrow (Paul Giamatti) y mantiene a los protagonistas Paco (Miguel Ángel Silvestre), Elena (Megan Montaner) y Vergara (Eduard Fernández), quienes vuelven a ofrecer una fantástica interpretación. Además, se reduce el terror dando paso al humor, la acción y las aventuras, en las que tampoco faltará el Infierno para los más fanáticos del género.

Esta segunda entrega vuelve a contar con Jorge Guerricaechevarría como coguionista de De la Iglesia y con Pookepsie Films al frente de la producción. ¿La has visto ya al completo? ¿Te ha gustado tanto como la primera? Te contamos lo que nos ha parecido a nosotros, a partir de ahora con SPOILERS.

Un viaje internacional

Ya desde su primera temporada, 30 monedas plasmó su vocación internacional, que en la segunda aumenta considerablemente. Esta vez, la acción deja de producirse principalmente en el pueblo de Pedraza, Segovia, para ramificarse y expandirse hasta México, Perú, Nueva York, Reino Unido, el Vaticano o las aguas internacionales, además de incorporar ciudades españolas como Madrid, Toledo y Barcelona.

Paul Giamatti es Christian Barbrow en '30 monedas'. HBO

Además, a los actores internacionales Cosimo Fusco y Luigi Diberti, quienes ya participaron en la primera temporada, se une el conocido estadounidense Paul Giamatti, sin duda un acierto, como el multimillonario empresario Christian Barbrow, personaje a quien teme hasta el mismísimo demonio y que tiene como objetivo acabar con el mundo.

Lejos de quedarse atrás, el reparto español crece y brilla junto a ellos. Macarena Gómez está espléndida dando vida a la cada vez más malvada Merche, compartiendo escenas con soltura en inglés junto a Giamatti, mientras que Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Manolo Solo o Eduard Fernández hablan italiano con total naturalidad.

La segunda temporada también nos introduce en el Infierno, en el que De la Iglesia nos presenta el imaginario de un palacio rodeado de ríos de lava y fuego donde los monstruos (no podía faltar Javier Botet entre ellos), las jaulas o los humanos sufriendo terribles y dolorosas penitencias están a la orden del día. El Bosco, Clive Barker o Tolkien se pueden encontrar en sus referencias.

No apto para estómagos sensibles

Aunque reduce la cantidad de escenas de miedo y de monstruos en esta segunda temporada, 30 monedas no podía dejar de lado su sello de terror gótico y prueba de ello es la grotesca secuencia del parto de Elena, no apta para estómagos sensibles, en la que los efectos especiales demuestran no estar a la altura de la producción, que tal vez ha dedicado mayores esfuerzos a otros departamentos.

Eduard Fernández es Vergara en '30 monedas'. HBO

Las cucarachas, los gusanos, las vísceras o la piel muerta también se hacen presentes en este caso de la mano de Vergara y Santoro, quienes tras su resurrección deben camuflarse entre la población, en unas escenas bastante nauseabundas que el guion compensa inteligentemente con dosis de humor.

Pese a seguir ofreciendo este tipo de contenido de terror costumbrista y lovecraftiano, la segunda temporada se abre a un público mayor que la primera ya que se inclina más por el thriller, la acción o las aventuras. Prueba de ello es la huida constante de Elena y Paco (es increíble lo bien que le sienta a Miguel Ángel Silvestre este personaje cómico y torpe) con una secuencia digna de Indiana Jones en el Museo de Traductores de Toledo, perseguidos por las marionetas humanas de Barbrow. Tampoco faltan conspiraciones mundiales, llaves mágicas u objetos religiosos como el Ojo de Sangre del báculo del Papa, aunque es verdad que las 30 monedas de plata de Judas de la primera temporada pasan a ocupar un lugar secundario en la ficción.

Barbrow y una nueva dimensión

La segunda temporada de 30 monedas divide a sus personajes en diferentes grupos unidos en una lucha internacional por salvar el mundo y detener a Barbrow en una pelea contra el mal en la que participa incluso el demonio (¿o es de verdad también Dios?), Ángelo (Cosimo Fusco). Uno de los equipos más interesantes es el formado por la inspectora Salcedo (Nuria González), el agente Laguna (Pepón Nieto), Antonio (Javier Bódalo) y Haruka, quienes intentan abatir uno de los focos de poder de Barbrow tras liberar a los habitantes de Pedraza del psiquiátrico que también trabaja a las órdenes del empresario.

Najwa Nimri es Haruka en '30 monedas'. HBO

Barbrow no quiere dominar el mundo como los Cainitas, quiere acabar con él y con todos los que lo habitan, salvando únicamente a unos pocos elegidos (o los que más dinero aporten a su empresa). Lo que nadie se esperaba es que su plan fuera el salto a otra dimensión con una nave espacial encontrada bajo las Líneas de Nazca, Perú, con la ayuda de un petroglifo y del superordenador del CNS en Barcelona, en el que vuelven a entrar en juego las 30 monedas para sortear la (literalmente) mirada del mismísimo Dios. Casi nada.

Así, Alex de la Iglesia nos sorprende con un nuevo y alocado cliffhanger de fin de temporada (quizá no tiene un cierre redondo, pero sí impactante) con el que vuelve a contraponer ciencia y religión y abre la puerta a una nueva dimensión de cara a la tercera temporada de su serie, que en principio será la última. En ella, podemos observar una especie de Pedraza actual alternativa a la que Vergara también consigue trasladarse y donde observa cómo su doble en ese mundo es pareja de Elena, lo que él siempre había deseado. Pero el platillo volante de Barbrow también ha llegado…

La segunda temporada de 30 monedas presenta un ritmo trepidante y resulta adictiva. Aunque su arranque sea algo más lento, no deja de sorprender con diferentes giros, persecuciones y saltos narrativos con los que supera a su primera temporada. Ofrece terror, acción y humor, pero también secuencias realmente emocionantes como la salida de Elena y Paco del Templo de Debod en Madrid o el sentimiento de unión que muestran los habitantes de Pedraza, aunque es verdad que la muerte de Laguna se queda bastante fría en este aspecto.

Con todo, los nuevos ocho episodios de la ficción fantástica ya están disponibles en HBO Max y supondrán un viajazo muy recomendable para cualquier espectador. Desde luego, no dejan indiferente.

