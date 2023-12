5 series de Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas recomendadas para esta semana del 11 al 17 de diciembre

Qué series ver esta semana en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y otras plataformas. El puente de diciembre ha sido largo, pero es probable que entre viajes y compras navideñas no hayas tenido tiempo de ponerte al día con tus series favoritas. No te preocupes, te traemos lo mejor para que no te pierdas nada durante esa segunda semana del mes.

En los últimos días, muchas series han ido finalizando y otras tantas llegan ahora a las plataformas. Aquí tienes una breve lista que junta ambas cosas y que tiene un marcado protagonismo de las producciones españolas. Ninguna te defraudará.

'30 monedas' (HBO Max), 2T

Ha sido una de las sensaciones del año y al fin está completa. HBO Max ya ha estrenado todos los episodios de la segunda temporada de 30 monedas, la serie dirigida por Álex de la Iglesia que se ha colado entre las más vistas de la plataforma a nivel mundial. Poco hay que decir, porque es mejor verla con tus propios ojos. Te espera una historia intensa y llena de criaturas infernales, además de un gran elenco con actores como Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Eduard Fernández o Najwa Nimri. Casi nada.

'Camilo Superstar' (Atresplayer y Prime Video)

Esta miniserie, disponible en Atresplayer y Amazon Prime Video, aborda a través de cuatro capítulos todo el proceso que tuvo que afrontar Camilo Sesto cuando, en medio de la dictadura franquista, decidió asumir el reto de adaptar en España la obra Jesucristo Superstar, un musical exitoso a nivel internacional que era visto como una provocación a ojos del régimen y de los sectores más conservadores de la sociedad.

'Los Farad' (Prime Video)

El 12 de diciembre llega a Amazon Prime Video lo nuevo de Mariano Barroso, una historia de ocho episodios ambientada en la Marbella de los años 80 y protagonizada por Miguel Herrán, Susana Abaitua, Pedro Casablanc, Adam Jezierski y Nora Navas, entre otros. Sigue a Oskar, un joven que se adentra en el mundo de la Costa del Sol y tiene la posibilidad de conseguir un futuro gracias a la familia de los Farad. Eso sí, a cambio de introducirse en el negocio del tráfico de armas.

'La paz de Marsella' (Netflix)

Uno de los estrenos de Netflix para el mes de diciembre es este thriller policíaco hecho en Francia. Un grupo de agentes con métodos particulares tratarán de seguir la pista de un peligroso criminal que constituye una gran amenaza para Marsella. Será necesario detenerlo para evitar que la ciudad se convierta en un auténtico baño de sangre.

'Domina' (Movistar Plus+)

Movistar Plus+ tiene en su catálogo la primera temporada de Domina, un drama histórico creado por Simon Burke sobre la vida de Livia Drusila, la esposa del emperador romano Augusto César. La emperatriz, hija de Julio César, fue una mujer con mucha influencia en su época. A través de la estrategia, la conspiración y la seducción, logró poner los cimientos de una de las dinastías más fascinantes de la Antigua Roma.

