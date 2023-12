Zack Snyder defiende a Amber Heard del acoso que ha recibido tras su divorcio de Johnny Depp: "Trabajaría con ella sin pensarlo"

Mientras Johnny Depp retoma su vida progresivamente tras un conflictivo divorcio, su exmujer, Amber Heard, no lo está viviendo de igual forma. Al acoso en las redes sociales se le sumaban los problemas con producciones como Aquaman 2, donde la enemistad con Jason Momoa se hizo patente durante el rodaje. Pero no todos han decidido evitar a la actriz, sino que también recibe el apoyo de algunos de los nombres más importantes de la industria del cine actual.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Zack Snyder ha reconocido que quedó consternado con el acoso que Amber Heard recibió tras su divorcio de Johnny Depp. "Simplemente no lo entiendo. Si a otras personas no les agrada, no sé qué decir. Trabajaría con ella sin pensarlo", ha señalado el director de Rebel Moon.

Durante la celebración del juicio, la actriz llegó a sufrir la ira del fandom de Depp en redes sociales como Twitter. Allí los comentarios citaban que era "una loca culpable" o señalaban "la hipocresía de esta asquerosa payasa", entre algunos de los comentarios menos crueles que recibió, demostrando el odio hacia esta.

"Para mí era complicado trabajar en ese momento. Me acosaron a diario y aún lo hacen. Me amenazan de muerte. Solo he recibido vitriolo de los partidiarios de Johnny Depp", señalaba en su momento Amber Heard, quien finalmente debía pagar 15 millones a Depp por difamación, mientras que él paralelamente debía pagarle 2 millones por la misma razón.

Amber Heard disfruta de su nueva vida en España

Al hilo de estas controvertidas declaraciones, el cineasta norteamericano también se pronuncia sobre Ray Fisher, quien interpretara a Cyborg en Liga de la Justicia y se vio envuelto en una mayúscula polémica tras denunciar el abuso de poder de Joss Wheedon, quien tomo momentáneamente los mandos de la producción de DC tras la salida inicial de Snyder. "Ha capeado la tormenta de una manera que no mucha gente ha podido hacer", confiesa el director.

Snyder se muestra dispuesto a trabajar con ambos en algún proyecto nuevo, pero, por el momento, tendría que ser alejado de DC, ya que su intención es dejar atrás este universo. No obstante, el realizador no se cierra a hacer una nueva película de El caballero oscuro, solo si lo llamara su amigo James Gunn, quien se sitúa ahora como el jefazo del nuevo DCEU.

Por su parte, Amber Heard se refugia en su nueva vida en España alejada del foco mediático hollywoodiense, donde convive con su hija Oonagh Paige, viéndola en eventos recientemente como el festival Isla Calavera de Tenerife y demostrando un manejo perfecto del español.

