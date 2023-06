Un año después de concluir uno de los juicios más mediáticos de la historia de Hollywood, el protagonizado por Amber Heard y Johnny Depp, el litigio sigue dando que hablar. El actor se pronunció sobre ello recientemente, algo que la intérprete prefiere no hacer. De hecho, así lo ha demostrado ante los periodistas españoles, a quienes ha respondido en nuestro idioma.

La intérprete se dirigía a su casa en Madrid, ciudad en la que estableció su vida hace unos meses, cuando ha sido preguntada por la prensa acerca de su exmarido, a quien pagó un millón de dólares (926.531 euros) hace unas semanas, cantidad que le debía tras perder el juicio el tribunal del condado de Fairfax (Virginia, EE UU) donde se vieron las caras.

"Supongo que me puedes entender", ha contestado el rostro de Aquaman, que, sonriente, se ha despedido de la prensa. Hace unos días aseguraba sentirse "muy feliz" en España, país en el que se ha instalado tras pasar por Mallorca y después por Madrid.

La reacción de la artista llega después de que Depp hablara sobre cómo afectó el juicio a su estabilidad personal y laboral. "Pude tocar fondo muchas veces. Quizás nadie pensó en mí. La gente puede caer directamente al fondo mil millones de jodidas veces, pero si tienes la suerte de encontrar el sótano, estás bien, ¿sabes?", contó.

"Sigo preguntándome sobre la palabra regreso porque no fui a ningún lado. De hecho, vivo a unos 45 minutos de distancia. Así que sí, tal vez la gente dejó de gritar mi nombre por el miedo que tenían en ese momento. Pero no, no fui a ninguna parte. Estuve sentado", añadió.