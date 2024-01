'Vidas pasadas' de Celine Song es la gran triunfadora de los premios asiáticos de la Gold List 2024

Tomando el relevo de la pasada edición, en la que Todo a la vez en todas partes no solo acabó arrasando en los Oscar sino también en estos recientes premios denominados Gold List, el galardón a la mejor película asiática ha recaído en Vidas pasadas, ópera prima de Celine Song y una de las más gratas sorpresas cinematográficas de la temporada, por su sensibilidad, sencillez y extraordinario retrato de personajes en una conmovedora historia de amor a lo largo de los años.

Los reconocimientos de la Gold List son concedidos por las organizaciones sin ánimo de lucro Golden House y CAPE, con el objetivo de promover los méritos de artistas y cineastas de la comunidad asiática o descendientes, sobre todo en lo relativo a sus trabajos en Estados Unidos y Canadá. Y en la que era su cuarta edición precisamente Vidas pasadas ha obtenido cuatro premios, y todos ellos de los importantes: mejor película, dirección, interpretación protagonista y guion.

Entre los otros distinguidos están, por ejemplo, El chicho y la garza de Hayao Miyazaki en la categoría de largometraje de animación, o Charles Melton (intérprete de ascendencia coreana) como actor de reparto por Secretos de un escándalo. "Estos increíbles proyectos profundizan en el matizado grupo de narrar historias y reflejan la vibrante multitud de nuestras comunidades", ha comentado Michelle K. Sugihara, director ejecutivo de CAPE.

Lista de premiados de la Gold List:

'Vidas pasadas' de Celine Song Elástica films

Mejor película: 'Vidas pasadas' de Celine Song

Mención de Honor: 'Monster' de Hirokazu Koreeda y 'Perfect Days' de Wim Wenders

Mejor dirección: Celine Song por 'Vidas pasadas'

Menciones de Honor: Hayao Miyazaki por 'El chico y la garza' y Tran Anh Hung por 'A fuego lento'

Mejor interpretación protagonista: Greta Lee por 'Vidas pasadas'

Menciones de Honor: Ashley Park por 'Joy Ride', Keanu Reeves por 'John Wick 4', Koji Yakusho por 'Perfect Days', Sakura Ando por 'Monster' y Teo Yoo por 'Vidas pasadas'

Mejor interpretación de reparto: Charles Melton por 'Secretos de un escándalo'

Menciones de Honor: Riz Ahmed por 'Esto va a doler', Sabrina Wu por 'Joy Ride', Sherry Cola por 'Joy Ride', Simu Liu por 'Barbie' y Stephanie Hsu por 'Joy Ride'.

Mejor guion original: Celine Song por 'Vidas pasadas'

Menciones de Honor: Cherry Chevapravatdumrong y Teresa Hsiao por 'Joy Ride' y Hayao Miyazaki por 'El chico y la garza'

Mejor guion adaptado: Dave Callaham, Phil Lord y Christopher Miller por 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

Menciones de Honor: Adrian Tomine por 'Shortcomings', Taika Waititi y Iain Morris por 'El peor equipo del mundo'

'El chico y la garza' de Hayo Miyazaki Studio Ghibli

Mejor largometraje de animación: 'El chico y la garza' de Hayao Miyazaki

Menciones de Honor: 'Elemental', 'Nimona' y 'Suzume'

Mejor largometraje documental: 'To Kill a Tiger' de Nisha Pahuja

Menciones de Honor: 'Liquor Store Dreams'

Mejor canción original: Olivia Rodrigo por “Can’t Catch Me Now” de 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes'

Menciones de Honor: Stan Walker por “I Am” de 'Origin', Bowen Yang, Aaron Jackson, Josh Sharp, Nathan Lane y Megan Mullally por “All Love is Love” de 'Dicks: The Musical'

Mejor corto animado: 'War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko' de Dave Mullins

Menciones de Honor: 'Our Uniform' y 'The Old Young Crow'

Mejor corto documental: 'Between Earth and Sky' de Andrew Nadkarni

Menciones de Honor: 'Island in Between' y 'Nǎi Nai & Wài Pó'

Mejor corto de acción real: 'Yellow' de Elham Ehsas

Menciones de Honor: 'Closing Dynasty', 'Eid Mubarak' y 'Take Me Home

Interpretación revelación: Lindsay Watson por 'The Wind & The Reckoning'

Película independiente revelación: 'Polite Society' de Nida Manzoor

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.