'Todo a la vez en todas partes' sigue sumando premios: mejor película asiática de la Gold List

No cabe duda de que Todo a la vez en todas partes, la fantástica propuesta, y nunca mejor dicho lo de fantástica, de los Daniels (Dan Kwan y Daniel Scheinert), ha sido una de las más agradables sorpresas que nos trajo el pasado 2022, por lo original de su (enrevesado) argumento relacionado con alocados viajes a través del metaverso, a la vez divertido, sorprendente y para nada superficial, invitándonos a no pocas reflexiones una vez concluido su visionado.

Y buena prueba de ello no solo son las inmejorables valoraciones que está obteniendo por parte de los espectadores, por ejemplo, hay está el 8,1 sobre 10 de puntuación en IMDB, sino también la enorme cantidad de premios que está recogiendo, 170 hasta ahora. Es también la favorita para ganar el Globo de Oro en la categoría de mejor comedia o musical en una gala que tendrá lugar este martes 10 de enero (la madrugada del martes al miércoles en España), y el de mejor actriz para Michelle Yeoh, también en el apartado de comedia o musical. Además, se espera que le caiga un buen puñado de nominaciones a los Oscar, entre ellas las de mejor película, cuando se anuncien el martes 24 de enero.

Pero, de momento, lo más reciente es la nueva ristra de premios que ha logrado. En esta ocasión, en las distinciones de la Gold List otorgados por las organizaciones sin ánimo de lucro Golden House y CAPE, con el objetivo de promover los méritos de artistas y cineastas de la comunidad asiática o descendientes, y que en esta edición también ha destacado la surcoreana Decision To Leave de Park Chan-wook y la índia RRR dirigida por S.S. Rajamouli.

Si la Gold List no te suena, que no te extrañe. Es muy reciente. Tan solo está en su tercera edición. El año pasado ganó Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos como mejor película, y tanto la japonesa Drive My Car de Ryûsuke Hamaguchi como El caballero verde de David Lowery (protagonizada por el británico Dev Patel, hijo de padres inmigrantes procedentes de la República de la Índia) obtuvieron menciones de honor. Y en su primera edición, la de 2021, las triunfadoras ex aequo fueron Sound of Metal de Darius Marder, protagonizada por Riz Ahmed, y Minari de Lee Isaac Chung.

Y esta es la lista completa de películas distinguidas en la Gold List de 2023 con Todo a la vez en todas partes arrasando con cinco galardones.

'Todo a la vez en todas partes' A24

Mejor película: Todo a la vez en todas partes. Menciones de honor para RRR y Decision to Leave.

Mejor dirección: Los Daniels por Todo a la vez en todas partes. Menciones de honor para Park Chan-wook por Decision to Leave y S.S. Rajamouli por RRR.

Mejor interpretación protagonista: Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes. Menciones honoríficas para N.T. Rama Rao Jr. (RRR), Park Hae-il (Decision to Leave), Ram Charan (RRR), Song Kang-ho (Broker) y Tang Wei (Decision to Leave).

Mejor interpretación de reparto: Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes. Menciones honoríficas para Dolly De Leon (El triángulo de la tristeza), Gemma Chan (No te preocupes querida), Hong Chau (The Whale), Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes) y Steven Yeun (Nope).

Mejor guion original: Los Daniels por Todo a la vez en todas partes. Menciones de honor para Domee Shi and Julia Cho (Red) y Park Chan-wook y Jeong Seo-kyeong (Decision to Leave).

Mejor guion adaptado: Kazuo Ishiguro por Living. Menciones honoríficas para Kogonada por After Yang.

Mejor largometraje de animación: Red de Domee Shi. Menciones de honor para Inu-Oh de Masaaki Yuasa y Run, Tiger, Run! de Stanley Tsang, Joey Zou y Xiuping Liu.

Mejor largometraje documental: Bad Axe de David Siev. Menciones de honor para All That Breathes de Shaunak Sen y Hidden Letters de Violet Du Feng y Qing Zhao.

Mejor canción original: 'Naatu Naatu' de M.M. Keeravani, Kaala Bhairava y Rahul Sipligunj para RRR. Menciones de honor para 'New Body Rhumba' (Ruido de fondo) y 'This is a Life' (Todo a la vez en todas partes).