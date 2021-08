¡Vaya par de colegas! Jason Momoa y Dave Bautista dispuestos a hacer una película de polis juntos

Los dos se han hecho muy amigos. Dave Bautista y Jason Momoa han coincidido juntos en la segunda temporada de la serie de ciencia ficción See de Apple TV+ y también en la primera entrega de la esperadísima adaptación de Dune que ha dirigido Denis Villeneuve, y sus caminos podrían volver a cruzarse muy pronto. Sería en una película de policías colegas al estilo de Arma letal o Límite: 48 horas.

Así lo confirmó Jason Momoa durante una reciente entrevista en The Late Show con Dave Corden, explicando que la iniciativa de coprotagonizar una propuesta de este tipo surgió de Dave. "Me envío un mensaje de texto hace cuatro días diciendo, literalmente que necesitamos hacer una película de polis colegas", comentó el actor de Aquaman y haciendo hincapié en que ambos se caen muy, muy bien. También añadió que la idea sería rodar en Hawái.

Decidido a aceptar la oferta de su amigo, y en tono jocoso, Momoa se mostró entusiasta destacando que incluso tiene una idea: “(el proyecto) se vende solo. A Dave le encanta usar bañadores ajustados, a mí me encanta usar pantalones cortos. Así que, ya sabes, los dos sin camisa. Él estará de mal humor, yo seré encantador. 'Boom! Se vende solo, hermano. Yo tengo melena, él ni un cabello. Cubriremos todas las posibilidades demográficas".

¿Más detalles? Aún no hay tan siquiera ni un esbozo de guion ni mucho menos un posible título para la película, pero sí que han puesto su punto de mira en el director que podría poner en escena sus correrías ante las cámaras, y este sería David Leitch, el realizador de Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Sin embargo, uno de los handicaps a tener en cuenta es que ambos están actualmente solicitadísimos y con una agenda repleta. Dave Bautista está enfrascado en el rodaje de Groove Tails con Jamie Foxx y en su labor como actor de doblaje en la serie de animación Army of the Dead: Lost Vegas, y en preproducción están Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y el largometraje de ciencia ficción Universe's Most Wanted.

Por su parte, Momoa está rodando Aquaman and the Lost Kingdom de nuevo bajo las órdenes de James Wan y también podría protagonizar Cliffhanger, lo nuevo de Ana Lily Amirpour, la directora de Una chica vuelve a casa sola de noche y la inminente Mona Lisa and the Blood Moon que inaugurará el Festival de Sitges.

