'Aquaman 2' tendrá a un clásico de terror italiano de los 60 como inspiración, según James Wan

Era una aventura superheroica de DC Comics, pero con James Wan detrás de las cámaras de Aquaman se acentuó el tono oscuro y también sorprendió por contener algunas secuencias más cercanas al terror que al cine de acción y superhéroes. Sobre todo con las secuencias que tenían lugar en la Fosa y las feroces criaturas marinas que habitan en sus abismos atacando al mismo Aquaman (Jason Momoa) y a Mera (Amber Heard).

Incluso el cineasta se animó con el proyecto, aunque cada vez más difícil de que algún día llegue a materializarse, de realizar un spin-off ambientado precisamente en ese recóndito lugar de la Fosa de las Marianas. Pero a lo que no renuncia es que la próxima entrega, Aquaman and the Lost Kingdom, en la que volverá a ser el director, sea más terrorífica. Por ello no ha tenido reparo alguno en revelar cuál sería la película que ha tenido más en cuenta a la hora de llevar a la pantalla la nueva aventura del semidiós mitad atlante mitad humano.

En una conversación con Total Film ha asegurado que Aquaman 2 estará "fuertemente inspirada por Terror en el espacio". Una modesta producción italiana de 1965 dirigida por Mario Bava en la que un grupo de astronautas se enfrentaban, en un extraño planeta, a una maligna fuerza alienígena que se hacía con el control de sus cuerpos. De hecho, la película de Bava también es una de las influencias reconocidas de un gran clásico como es Alien de Ridley Scott.

“Bueno, la primera película cogió a mucha gente por sorpresa, ¿verdad? Y eso en parte se debe a que no estaban familiarizados con el cómic, y que trata de este mundo extraño y muy espeluznante. Así que con la segunda, creo que será más fácil que el público acepte hacia donde vamos porque ya hemos establecido las bases", explicó Wan. Por cierto, hace poco también citó a Mario Bava como otro de sus referentes de su próxima película, Maligno, un homenaje a los giallos de los años 70 y que está previsto que llegue a nuestros cines el 3 de septiembre.

Actualmente en rodaje, el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom se ha fijado para el 16 de diciembre de 2022.

Y mientras llega, podemos echarle al menos un vistazo al tráiler original de ese pequeño gran clásico que es Terror en el espacio, y que en su título internacional anglosajón se llamó Planet of the Vampires.

