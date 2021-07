Jason Momoa ya está en Inglaterra para rodar 'Aquaman and the Lost Kingdom'

Hace unas semanas, James Wan anunciaba el comienzo de la producción de Aquaman and the Lost Kingdom, esperada secuela de Aquaman que vuelve a contar con Jason Momoa como el protagonista Arthur Curry, así como con Amber Heard en la piel de Mera o Patrick Wilson como el tiránico Orm.

El actor protagonista compartía ayer un vídeo en el que anunciaba que ya está en Inglaterra para arrancar hoy el rodaje del filme, para el que vuelve a teñirse de rubio:

"Estoy emocionado por empezar Aquaman 2, ¡allá vamos", ha escrito junto al vídeo: "¡Adiós, castaño! ¡Hora, rubio!". En el post, el actor explica que ya está en Londres, que lo ha recibido con un día soleado, para rodar esta secuela. "Este es el último día como castaño", insiste en el clip, refiriéndose a las mechas rubias que volverá a lucir en la piel de Curry: "Me voy a poner rubio. Se supone que se lo pasan mejor. No lo sé. Lo pondremos a prueba".

Asimismo, Momoa asegura que está emocionado por reencontrarse con el director James Wan y el resto de elenco, y aprovecha para agradecer el apoyo que le han mostrado sus fans durante su reciente colaboración con Harley Davidson.

Sus seguidores no han tardado en reaccionar al vídeo, entre ellos Dwayne Johnson, que debutará pronto en el Universo DC al frente de Black Adam. "Que tengas un gran rodaje, hermano, y mucho amor para James. ¡Divertíos!", ha comentado 'The Rock'.

De momento, no han trascendido muchos detalles sobre Aquaman and the Lost Kingdom, una de las apuestas más esperadas del calendario de DC en cines, aunque sí sabemos que regresan Momoa, Heard, Wilson y Yahya Abdul-Mateen II. En cuanto a las nuevas incorporaciones, se unirá al elenco Pilou Asbæk (Juego de tronos). La superproducción de DC se estrenará en cines el 16 de diciembre de 2022.