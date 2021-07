A pesar de estar rodando la segunda entrega del superhéroe acuático de DC Aquaman, The Lost Kingdom, James Wan no quiere que olvidemos que lo suyo es el terror. No estuvo en las riendas de la dirección de la tercera de expediente Warren, Obligado por el demonio, pero su reto en el género es ahora con una propuesta nueva, distinta, más allá también de sagas como Saw o Insidious. Se trata de Maligno que protagoniza Annabelle Wallis.

La actriz británica de la serie Peaky Blinders, y que también ha intervenido en títulos de terror y de corte fantástico como Annabelle o La momia con Tom Cruise, interpreta a Madison, una mujer atormentada por las visiones de unos asesinatos horribles. En el limbo de la realidad y los sueños, su desesperación irá a peor cuando descubra que los espeluznantes crímenes están sucediendo en la vida real.

"Veo cosas. Veo asesinatos, mientras ocurren". Prometiéndonos una buena dosis de desasosiego y sustos, Warner Bros. ha lanzado el primer tráiler doblado al castellano.

Además, Warner ha anunciado que el estreno en España será solo en cines el viernes 3 de septiembre. En estados Unidos lo hará una semana más tarde, el día 10, simultáneamente en cines y en la plataforma de HBO Max.

Maligno, según su mismo director, se inspira sobre todo en las películas de Dario Argento o Brian De Palma e incluso ha declarado, en tono de humor y en una entrevista para IGN, que es como una especie de Frozen, pero en clave de terror.

Otra de las novedades para ir haciendo boca, y prepararnos para que Wan vuelva a meternos el miedo en el cuerpo. ha sido la difusión del póster oficial diseñado con un inconfundible sabor nostálgico a los clásicos giallos de los años 70.

Póster de 'Maligno' Warner Bros.

