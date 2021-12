Una carrera llena de roces y choques: las tensiones entre Vin Diesel y Dwayne Johnson desde que coincidieron en 'Fast & Furious'

Dicen que todas las familias tienen sus roces, pero la de Fast and Furious lleva teniéndolos prácticamente desde que se conocieron sus dos grandes jerarcas, Vin Diesel y Dwayne Johnson. Cada vez son más los desencuentros entre ambos actores, por lo que lo mejor es echar la vista atrás y recapitular cómo ha sido la historia entre los dos desde que empezaron las tensiones.

Vin Diesel y Dwayne Johnson coincidieron por primera vez en la saga con Fast & Furious 5, una de las películas más recordadas y queridas de la saga por sus increíbles escenarios (especialmente todo lo relativo a Brasil) y la introducción en la historia del personaje de The Rock, el agente Luke Hobbs. Aunque en esta quinta entrega Hobbs suponía una amenaza para la familia, en la siguientes se convertiría en un poderoso aliado para Toretto y los suyos.

Sin embargo, no todo iba a ser un camino de rosas y todo empezó a torcerse con un post del propio Dwayne Johnson en agosto de 2016, cuando terminó el rodaje de Fast & Furious 8. En esa publicación de Instagram, The Rock comentaba lo siguiente: "No hay otra franquicia que me haga hervir la sangre más que ésta. Mis coprotagonistas femeninas son siempre increíbles y me encantan. Sin embargo, mis coprotagonistas masculinos son una historia diferente".

"Algunos se comportan como hombres íntegros y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto", afirmaba el actor, acompañándolo de uno de sus calificativos marca de la casa, candy ass, término despectivo que vendría a significar algo así como "mariquita".

Como la mayoría podrán imaginar, el comentario no sentó nada bien dentro del seno de La Familia, y días después Dwayne Johnson tuvo que volver a escribir otro post para rebajar tensiones: "La familia va a tener diferencias de opinión y creencias fundamentales. Para mí, el conflicto puede ser algo bueno, cuando es seguido por una gran resolución. Me crie en un ambiente de sana conflcitividad la acojo con agrado. Y, como cualquier familia, mejoramos con los conflictos. Al final del día, los coprotagonistas de F8 y yo estamos de acuerdo en lo más importante: entregar una película increíble al mundo".

Sin embargo, y por mucho que The Rock intentase recoger cable, el daño ya estaba hecho. Desde ese momento, Vin Diesel empezó a dar su propia versión de la historia en distintas entrevistas: "Creo que algunas cosas pueden ser exageradas. No creo que esa fuera su intención. Sé que aprecia lo mucho que trabajo en esta franquicia. En mi casa, él es el tío Dwayne", término que empezaría a usar recurrentemente para referirse a Johnson.

Paternalismo y "hermanos"

Lo mejor venía a continuación cuando Diesel, intentando hacer las veces de su propio personaje en la saga, daba un mensaje ciertamente paternalista hacia su compañero: "Yo protejo la franquicia. Protejo a todos, incluyendo a Dwayne. Protegí a Dwayne más de lo que él nunca sabrá. Y no importa. No tiene por qué saberlo. Pero lo aprecia. Lo sabe", dijo Diesel. "Dwayne sólo tiene un Vin en su vida. Dwayne Johnson sólo tiene un hermano mayor en este mundo del cine y ese soy yo", declaraba en una entrevista.

Como cabía esperar, a Johnson no le hizo tampoco mucha gracia la respuesta de Diesel y especialmente que se refiriese a él como "Tío Dwayne" y que se autobautizara como su "hermano mayor": "Yo solo tengo un hermano mayor y es mi medio hermano, eso es todo". Las tensiones entre ambos crecían pero en pos del éxito de la saga se relajaron durante un tiempo, especialmente cuando Johnson obtuvo su spin-off junto a Jason Statham en Fast & Furious: Hobbs & Shaw y agradeció el reconocimiento de la película por parte de Vin Diesel.

Pero la paz no duró mucho. En una entrevista, Johnson reveló que la fricción con Diesel seguía existiendo, y era tal que habían tenido que rodar sus escenas para Fast & Furious 8 por separado. En palabras de The Rock "había una diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo enfocar la realización de películas y la colaboración".

Si uno hablaba así en la Rolling Stone, el otro no tardaba en contestarle a través de otro medio, Men's Health. En ella venía a dudar de las cualidades interpretativas de Johnson y a decir que, como productor, había necesitado darle a The Rock "mucho amor duro" para que llegase a la actuación que él le pedía.

Todo ello desembocó, como no podía ser de otra manera, con Johnson quedándose fuera de Fast & Furious 9 por "problemas de agenda". Nadie duda que sea un hombre ocupado, pero costaba creer que se mantuviese al margen de algo tan grande como la novena entrega. Sea como fuere llegamos a la parte final de la historia, lo que ha sucedido en los últimos meses desde el estreno de la última película de la saga.

Reconciliación: Imposible

En este tiempo Dwayne Johnson se han encargado de dejar bien claro que no le cierra las puertas a retomar su personaje como Hobbs, pero que la verdad es que no tiene el más mínimo interés en compartir pantalla con Diesel. No solo eso, sino que confesó que varios miembros de la película le habían agradecido personalmente que hiciera frente a Diesel y que lo apoyaban. Sin dar nombres, por supuesto, pero sugiriendo que no es el único que no concuerda con los métodos del actor que encarna a Toretto.

Con algún que otro guiño y bromas de por medio como la que colaba en Alerta Roja, en las últimas semanas Vin Diesel quiso forzar la situación del todo y suplicarle públicamente a Johnson que volviera a la saga: "Mi pequeño hermano Dwayne... el momento ha llegado. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No pasa una festividad sin que ellos y tú enviéis buenos deseos... Pero el momento ha llegado. El legado espera", le dedicaba en un post de Instagram.

Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque Dwayne Johnson ha reaccionado con virulencia a la propuesta de Diesel, que tilda de manipuladora: "El reciente post público de Vin es un ejemplo de su manipulación. No me gustó que metiera en esto a sus hijos, ni la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Ya hablamos de esto los dos hace meses y llegamos a un acuerdo bien claro", comentaba en una entrevista.

No se sabe si The Rock volverá en el caso de haber una secuela de Hobbs & Shaw, pero lo que sí parece claro es que lo que quiera que hubiera en su momento con Diesel está completamente roto y es imposible que veamos a los dos grandes colosos del cine de acción actual juntos en pantalla.

