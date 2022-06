Tras abandonar ‘Fast & Furious’, Justin Lin dirigirá una película live action de ‘One Punch Man’

Desde que Justin Lin se hizo con las riendas (o, mejor dicho, el volante) de Fast & Furious en 2006, al dirigir Tokyo Race, ha hecho suficientes méritos para considerarle como el gran responsable del éxito que esta franquicia ha sostenido en la década y media siguiente. Se hizo cargo también de la cuarta, de la quinta y de la sexta entregas, antes de volver cual hijo pródigo para la novena (y última estrenada hasta la fecha). Por eso ha supuesto tal decepción para los fans su marcha en pleno rodaje de Fast & Furious 10, fruto de sus diferencias con Vin Diesel en calidad de actor y productor de la saga. Universal le ha sustituido finalmente por Louis Leterrier, hombre de confianza tras firmar el díptico Ahora me ves.

¿Y qué hay de Lin? Pues cabía esperar que su currículum (donde además de películas rápidas y furiosas encontramos Star Trek: Más allá y algunos episodios de True Detective) le llevara pronto a otra superproducción, y así ha sido. Deadline recoge que Lin se ha marchado a Sony Pictures con vistas a dirigir y producir una adaptación de One Punch Man en acción real. El guion viene firmado por Scott Rosenberg y Jeff Pinkner (dupla responsable de Venom o Jumanji: Siguiente nivel), pero el mismo Lin se encargará de reescribirlo con vías a poder empezar a rodar a finales de este año. La película viene aupada por Avi y Ari Arad (responsables de las películas de Spider-Man o X-Men) a través de Arad Productions.

One Punch Man supone una IP de enorme atractivo, incluso en el marco del actual empeño de Hollywood por adaptar animes. Empezó en 2009 como un webcomic a cargo de One, para luego convertirse en un manga oficial desarrollado por Yusuke Murata. El éxito del manga propició que Madhouse realizara un anime a partir de ella, terminando de convertir One Punch Man en un fenómeno internacional. Su premisa es de lo más divertida, y le da una prometedora vuelta de tuerca al género superheroico: One Punch Man es un justiciero de inabarcable poder, capaz de derrotar a cualquier enemigo con un único puñetazo.

¿Cuál es el problema? Pues que Saitama, tal es su nombre, no encuentra ninguna amenaza que le suponga un mínimo desafío, y se aburre. One Punch Man recorre la crisis existencial del superhéroe homónimo, y de cara a su transformación en película Sony Pictures ha dejado claro su interés en que dé pie a una serie de varias entregas. Luego de Fast & Furious, y en caso de que todo vaya bien con One Punch Man, Lin podría volver a verse involucrado muy pronto en otra franquicia multimillonaria.

