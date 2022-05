Justin Lin habría abandonado ‘Fast & Furious 10’ por la actitud de Vin Diesel

Tampoco sorprende. Desde más o menos Fast & Furious 4, Vin Diesel ha llevado su papel de patriarca delante y detrás de las cámaras, convirtiéndose en productor principal de la franquicia en paralelo a su interpretación de Dominic Toretto. Esto, si bien le da a esta saga de Universal una pátina de autenticidad, ya ha llevado a algún que otro problema como las proporciones que alcanzó su pique con Dwayne Johnson (provocando su salida de la línea principal tras Fast & Furious 8), y de ahí que muchos pensarámos que Diesel había tenido algo que ver con la reciente salida de Justin Lin como director de Fast & Furious 10.

Lin es un nombre asiduo de la saga rápida y furiosa. Ha puesto en pie nada menos que cinco películas, y cuando regresó para dirigir Fast & Furious 9 fue recibido como si fuera el hijo pródigo. Era del todo lógico que Lin volviera para poner en pie tanto la décima entrega como la futura Fast & Furious 11 (que llevaría la historia a su final definitivo), pero al poco de que empezara el rodaje el pasado 20 de abril Lin apareció en un inquietante vídeo de Instagram junto a Diesel donde aparentaba desear estar en cualquier otro sitio que no fuera ese. Luego anunció haber tomado “la difícil decisión de retirarse”, y ahora van surgiendo los primeros rumores de a qué se ha debido esto.

¿Ha sido culpa en efecto de Vin Diesel, oprimiendo a Lin en su faceta de productor? Pues no exactamente. Al menos, no según NY Daily News, que se hace eco según una fuente del rodaje de que Lin ha resuelto marcharse tras aguantar un comportamiento muy poco profesional por parte de Diesel en el set. Habría estado teniendo una actitud “muy difícil”. “Diesel llega tarde al plató. No se sabe sus líneas. Y no está en buena forma”, cuenta la misma fuente de forma tajante. La dificultad para tratar con Diesel habría provocado el hastío de Lin, apartándose de la dirección para limitarse a producir. “Nunca he visto nada igual. Lin está renunciando a 10 o 20 millones de dólares como director”, comenta un productor.

El abandono de Lin es, en efecto, caro. Mientras Universal Pictures fija como candidatos para reemplazarle a antiguos directores de Fast & Furious (suenan los nombres de F. Gary Gray tras firmar Fast & Furious 8, y de David Leitch tras hacer lo propio con Fast & Furious: Hobbs and Shaw), ya ha trascendido que la espera hasta hallar sustituto le va a costar bastante dinero. Mientras la segunda unidad trata de seguir trabajando, la marcha de Lin ha obligado a poner en espera a intérpretes con tanto caché como Brie Larson y Jason Momoa, nuevas incorporaciones a la saga. Cada día de rodaje perdido en este sentido podría costarle a Universal entre 600.000 dólares y un millón de dólares.

Entretanto, el estreno de Fast & Furious 10 sigue fijado para el 19 de mayo de 2023, y permanecemos a la espera de que Diesel dé su versión.

