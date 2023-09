Giro histórico en la industria: los trabajadores de efectos visuales de Marvel logran sindicarse

Las siglas IATSE nombran la International Alliance of Theatrical Stage Employees, y es uno de los organismos sindicales más antiguos de EE.UU. Lleva en activo desde finales del siglo XIX y en el marco de Hollywood ha ido agrupando en su seno profesiones alejadas de la atención mediática general. De este modo IATSE cobija a diseñadores de producción, operadores de cámara, editores, sonidistas, peluqueros y encargados de vestuario e iluminación. Más de 168.000 personas militan en sus filas.

La IATSE supone, en fin, la mejor plataforma desde la que luchar por los derechos de los trabajadores que no cuentan con un sindicato propio para enfrentarse a los productores. Lo que implica, por otro lado, que era la opción más socorrida para los técnicos de efectos visuales. Los trabajadores de VFX suelen trabajar empleados por terceros, sin apenas tener un contacto directo con el cliente que les permita llegar a convenios sobre su seguridad. Por ejemplo solo el 12% de empleados afirma tener asistencia sanitaria de un encargo a otro, y el 15% puede disfrutar de prestaciones por jubilación. Es un gremio muy precario.

Y uno que ha logrado llamar la atención de un tiempo a esta parte, por sus conflictos con Marvel Studios. La compañía de Disney ha sometido a los técnicos de VFX a condiciones leoninas, y progresivamente graves hasta el punto de que las propias películas evidencien el terrible escenario laboral en el que han sido desarrolladas. Por ejemplo Ant-Man y la Avispa: Quantumania, con una calidad del CGI impropia de una superproducción, fue el blanco de críticas intensas, que obligaron a poner el foco en cómo eran tratados sus técnicos.

Tan controvertido fue, que en febrero Marvel Studios decidió prescindir los servicios de Victoria Alonso, histórica ejecutiva que había estado al frente del departamento de efectos visuales. Entretanto, los técnicos que ha ido contratando Marvel decidían que la situación ya había llegado demasiado lejos, y planeaban ponerse en manos de IATSE. Según recoge hoy IndieWire es lo que ha acabado pasando, en un giro histórico para la industria: los trabajadores de efectos visuales de Marvel podrán tener ahora representación sindical en el marco de IATSE, a través de la cual negociar con sus contratantes mejores condiciones.

Una unión largamente esperada

Para unirse a IATSE debían acometer una votación en la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Se requería una mayoría simple para que IATSE pasara a representarles efectivamente, y es lo que ha ocurrido con 32 votos a favor y 0 en contra, mediando siete votos impugnados. El siguiente paso, una vez firmadas las tarjetas de autorización con el sindicato, es iniciar negociaciones con Marvel para alcanzar un contrato satisfactorio, o un convenio colectivo que repare la serie de irregularidades que se han ido cometiendo.

Desde IATSE se muestran muy contentos de la decisión que han tomado estos técnicos. “Hoy los trabajadores de VFX de Marvel Studios han hablado con una voz unánime y colectiva, exigiendo un salario justo por las horas que trabajan, asistencia sanitaria, un entorno de trabajo seguro y sostenible, y respeto por el trabajo que hacen”, declara Mark Patch, líder de la asociación. “No puede haber una declaración más contundente que ponga de relieve la abrumadora necesidad de que continuemos nuestro trabajo y ofrezcamos protección y normas sindicales a todos los trabajadores de VFX del sector”.

“Y no podría haber un ejemplo más fuerte del coraje y la solidaridad de estos trabajadores que todos y cada uno de ellos declarando ‘¡sí al sindicato!’”. La abrumadora mayoría de votos favorables a ingresar en IATSE mueve la satisfacción de Matthew D. Loeb, presidente de IATSE International. “El recuento de hoy demuestra que la demanda de sindicalización en nuevos sectores de la industria del entretenimiento es muy real. A vosotros, trabajadores de VFX, os felicito por vuestra histórica victoria. Vuestra valentía, determinación y unidad son un faro para los trabajadores no solo de VFX, no solo del entretenimiento, sino para los trabajadores de todas las industrias de este país y más allá”.

“Entablaréis negociaciones con Marvel y Disney con el pleno respaldo y apoyo de nuestra fuerte alianza de 170.000 trabajadores. Vuestra lucha es nuestra lucha”. Ya hay testimonios de los propios trabajadores en referencia a este drástico cambio en sus circunstancias. El trabajador Thomas Barnard asume que “es histórico” y se alegra “de formar parte de ello”. “Esto no solo cambiará radicalmente el juego al aumentar la calidad de nuestro trabajo, sino que es un gran paso adelante para cuidar de los individuos anónimos que ayudaron a construir la industria”.

Cabe asociar el ímpetu de estos trabajadores con el terremoto que está viviendo Hollywood a través de las huelgas de WGA (Sindicato de Guionistas) y SAG-AFTRA (de Actores), que bien podrían haber animado a aligerar trámites con IATSE. Otra trabajadora, Sarah Kazuko Chow, afirma: “Crecí soñando con trabajar en Marvel, así que cuando empecé mi primer trabajo ahí, sentí que no podía quejarme de las horas extras no pagadas, la falta de descansos para comer y la increíble presión que se ejerce sobre los equipos de VFX para que cumplan los plazos, porque se suponía que simplemente debía estar agradecida de estar aquí”.

“Pero la realidad es que todos los trabajadores merecen derechos, y afiliarse a IATSE significa que no tenemos que elegir entre el trabajo que nos gusta y tener vidas fuera de nuestro trabajo”. Ahora mismo, los trabajadores de VFX directamente vinculados a producciones Disney, sin mediación de Marvel Studios, también han convocado su votación para integrarse a IATSE. Los resultados se conocerán el 2 de octubre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.