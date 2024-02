Tom Cruise vuelve al cine de autor: será el protagonista de lo nuevo de Alejandro González Iñárritu

En los últimos años se esforzó por que lo olvidáramos, entre tanta afloración de sagas donde Tom Cruise interpretaba a Tom Cruise (Reacher, Misión imposible y Top Gun). Sin embargo, la que se considera última gran estrella de Hollywood tuvo una carrera más “seria” en los 90, brindando actuaciones excelentes junto a autores de la industria que, a su vez, cristalizaron en nominaciones al Oscar. Cruise colaboró entonces con Brian De Palma, Stanley Kubrick, Steven Spielberg o Michael Mann, al tiempo que era nominado a Mejor actor por trabajar a las órdenes de Oliver Stone, Cameron Crowe y Paul Thomas Anderson.

Fue gracias a Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire y Magnolia. No hace mucho volvió a estar nominado como productor al hilo de la candidatura a Mejor película de Top Gun: Maverick, pero igualmente parecía que esos días desafiantes quedaron atrás. No obstante, en los últimos meses estamos percibiendo un cambio de actitud en Cruise. Se ha ido notando poco a poco: primero fue el rumor de que podría volver a trabajar con Paul Thomas Anderson, luego el supuesto fichaje para The Movie Critic (última película de Quentin Tarantino), y ahora tenemos la confirmación de que protagonizará el nuevo trabajo de Alejandro González Iñárritu.

Según Deadline, ha sido posible por su actual “asociación estratégica” con Warner Bros. Cruise lleva vinculado a Paramount cerca de una década y aún no ha terminado los compromisos con esta major (tiene pendiente estrenar Misión imposible 8 el 23 de mayo de 2025, y al parecer también anda trabajando en la continuación de Maverick), pero este vínculo no impide que pueda empezar a trabajar con la competencia. Con Warner, por el momento, habían trascendido sus conversaciones para desarrollar por fin una secuela de Al filo del mañana, y al ser esta misma major la que (junto a Legendary) está en conversaciones finales para producir con Iñárritu, se ha obrado este fichaje milagroso.

Iñárritu es un cineasta mexicano cuyas películas han acostumbrado a precipitar a sus actores protagonistas a acariciar el Oscar. Fue el caso de Michael Keaton con Birdman o de Leonardo DiCaprio con El renacido, ganando este último el Oscar a Mejor actor en 2015: esta había sido, hasta ahora, la última película de Iñárritu producida en Hollywood. Siete años después regresó con Bardo, una producción mexicana de la que se hizo cargo Netflix y que fue vapuleada por la crítica.

No lo suficiente, sin embargo, como para olvidar que Iñárritu ganó el Oscar a Mejor director dos años seguidos. Pocos cineastas existen que puedan presumir de ese prestigio, así que su colaboración con Cruise puede ser todo un fenómeno. El film aún no tiene título confirmado ni se sabe nada del argumento, más allá de que será otra película en inglés e Iñárritu recurrirá a los guionistas de Birdman (Alexander Dinelaris y Nicolas Giacabone) más Sabina Berman. Esperamos conocer pronto nuevos detalles, al tiempo que Cruise continúe en esta vía y también le veamos actuar a las órdenes de Anderson y Tarantino.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.