Warner habría fichado a Tom Cruise para hacer por fin la secuela de 'Al filo del mañana'

Esta semana conocíamos la noticia de que Tom Cruise se pasaba a Warner Bros. Discovery. Osea, más o menos. No estamos ante un parteaguas para la industria como el que pudo suponer en su día el paso de Christopher Nolan de Warner a Universal: en este caso hablábamos de una marcha airada y de un compromiso de exclusividad, del que salió Oppenheimer y que a saber cómo continúa en el futuro (parece que Nolan ha hecho las paces con la compañía que lidera David Zaslav). Cruise tiene ahora un contrato con Warner, sí, pero sin exclusividad alguna. Puede seguir trabajando con Paramount, su major habitual.

De hecho, al poco de conocerse el fichaje Paramount se apresuró a dar luz verde a Top Gun 3, continuación de una de las películas más exitosas de los últimos tiempos. Gracias a Top Gun: Maverick Cruise fue declarado salvador de la industria, y el que Paramount anunciara la secuela días después de los titulares de Warner parecía obedecer a la necesidad de decirle al público que Cruise seguía de su lado. Pero, ¿es así? Los últimos informes apuntan a que “las tensiones han aumentado” entre Cruise y Paramount, quizá por lo ocurrido con Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1. La última entrega no funcionó en taquilla todo lo bien que debiera, y le hizo perder a Paramount 25 millones de dólares.

Pero claro, la continuación ya está en marcha, con posibilidades de que su título no sea Sentencia mortal - Parte 2 (ahora acostumbra a llamarse “Misión imposible 8” a secas), y con estreno previsto para el 21 de mayo de 2025. Pero entretanto ahí tenemos el “acuerdo no exclusivo” de Cruise con Warner, que le va a permitir hacer películas con esta otra major sin perjuicio aparente para Paramount. ¿Y cuáles son los planes de Warner con Cruise? Pues, según recoge World of Reel, revitalizar la única IP que Cruise tiene en común con la empresa de Zaslav: Al filo del mañana.

Zaslav estaría interesado en que Cruise ruede con ellos la secuela, ahora que transcurren diez años de la original. En 2014 Al filo del mañana recaudó 375 millones habiendo costado 175: no es que fuera un éxito apoteósico, pero desde entonces ha ido puliendo una base de fans y convirtiéndose en título de culto. Varios de sus involucrados ya han dado cuenta de las ganas que tienen de embarcarse en una secuela. Emily Blunt dijo sin ir más lejos el verano pasado que le había llegado un guion, y que estaba deseando que el proyecto despegara.

La secuela de Al filo del mañana se titularía Life Die and Repeat, y según el presumible director Doug Liman (que ya dirigiera la original) será revolucionaria. Christopher McQuarrie, socio habitual de Cruise al dirigir las últimas Misión imposible, estaría al cargo del guion. No hay ninguna confirmación con esta Al filo del mañana 2, pero bien puede ser el plan estrella de Warner ahora que Cruise está en su mismo barco.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.