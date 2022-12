El 'encontronazo' entre Tom Cruise y Emily Blunt en el rodaje de ‘Al filo del mañana’

En 2014, el cineasta Doug Liman situó a Tom Cruise y Emily Blunt en los roles protagónicos de Al filo del mañana, el título de ciencia ficción que recaudó más de 370 millones de dólares en todo el mundo. Un filme repleto de escenas de acción entre extraterrestres, que pusieron al límite a Blunt e incluso provocaron un encontronazo momentáneo y divertido con su compañero de reparto.

"Tuvimos que usar unos trajes enormes, lo que creo que hubiera sido genial si hubieran sido hechos con CGI, pero queríamos hacerlo de una manera táctil", ha confesado Blunt recientemente en el podcast SmartLess. "Uno pensaría que la palabra táctil suena dulce y agradable, pero no había nada de acogedor en esos trajes".

De hecho, la vestimenta de los personajes se transformó en uno de los elementos más llamativos del exitoso filme, pero también en un verdadero tedio para los protagonistas.

"La primera vez que me lo puse comencé a llorar frente a Tom y él no sabía qué hacer. Me miró fijamente durante mucho tiempo y dijo: 'Vamos, deja de ser una cobarde, ¿de acuerdo?", ha confesado la actriz, quien solo puedo reírse del comentario de Cruise y acabó superando con éxito el rodaje.

Blunt defiende a Cruise: "Nunca me ofendió"

El filme supuso todo un reto para Blunt, con entrenamientos diarios y varios meses previos de preparación. Una forma de aprender a no quejarse nunca más en el set de rodaje. Pero, sus declaraciones han corrido como la pólvora por los medios estadounidenses, vendida como si Cruise hubiera tenido un mal comportamiento con la actriz, quien ha querido esclarecer lo que sucedió. Tan solo una anécdota hilarante entre dos amigos.

"Se ha tomado literal y absurdamente fuera de contexto", señalaba estos días la actriz sobre el suceso que compartía con los oyentes del podcast. "Adoro absolutamente a Tom. Es un querido amigo y fue una joya total para mí. Él dijo esto como una broma para hacerme reír, consiguiéndolo a lo grande".

"Es ridículo que esté siendo tergiversado como algo que me ofendió. No fue así", añade la actriz. "Compartí la historia tan alegremente como la quiso decir Tom. Y todavía es algo de lo que nos reímos a día de hoy". Un instante entre dos amigos en mitad de las grabaciones, que debería ser entendida como tal.

